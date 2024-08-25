劉德華被人認出來！比「噓」手勢牽女兒上廁所　下個畫面根本慈父

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▲劉德華2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，消息全面封鎖，隔年他的岳父過世，華仔現身喪禮才洩露已婚身分，震撼全亞洲。（圖／華映提供）

▲Hanna去年被劉德華牽著手，與朱麗蒨一起參加爺爺的喪禮。（圖／香港電影吧微博）

睽違11年，香港巨星劉德華（華仔）將在10月31日連續於台北小巨蛋舉辦4場演唱會，門票今（25）日上午開賣，入行43年、今年62歲的華仔家庭和事業兼顧得宜，對12歲女兒Hanna百般疼愛，先前有民眾在餐廳認出父女倆，劉德華立刻比出「安靜」的手勢，還站在廁所門口等愛女，私下寵女一面為人津津樂道。香港資深主持人梁思浩近日在節目《娛樂好好玩》分享，朋友曾經在西環一間茶餐廳偶遇劉德華父女，當天友人用餐到一半，突然看見劉德華本人走進店裡，友人整個人好像觸電般，正想要大喊，華仔就伸出食指比出「噓」的手勢，示意他不要驚動到別人，接著劉德華牽著女兒Hanna，讓愛女進洗手間，自己便站在門口等待。梁思浩表示，朋友向劉德華詢問可不可以合照，華仔說：「可以，但不可以這麼大聲，我怕嚇到女兒。」原來當時劉德華帶女兒外出，Hanna突然內急，華仔便親自牽著愛女到餐廳借廁所，天王流露父愛的一面讓節目主持人直呼好溫馨。去年12月5日，劉德華為97歲父親劉禮舉辦告別式，華仔牽著老婆朱麗蒨、女兒Hanna現身靈堂，當時11歲的Hanna一頭波浪捲髮披肩，穿全黑外套、洋裝配皮鞋，眉頭深鎖，雖然戴口罩只露出半張臉，但外貌和朱麗蒨就像同一個模子刻出來，身高逼近劉德華的肩膀，模樣已經是亭亭玉立的少女。