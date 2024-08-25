7-11、全家霜淇淋買一送一！木瓜牛奶口味比拚　這家「3：1」贏了

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▲7-11霜淇淋、特大杯思樂冰8月25日最後一天買一送一。（圖／業者提供）

▲全家目前是芭樂、木瓜牛奶兩種口味，在雙口味店舖能吃到「芭樂＋木瓜牛奶」混搭款。（圖／業者提供）

▲7-11木瓜牛乳霜淇淋使用花杯甜筒，可以接住迅速融化的冰品湯汁，食用方便。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家黑色甜筒餅乾較脆口，且不限支付方式，用現金或其他電子支付就能買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

炎熱周日吃冰消暑，把握7-11、全家霜淇淋今（25）日最後一天買一送一，這次兩大超商主打口味都是「木瓜牛奶」，正面對決意味濃厚。究竟是7-11「統一木瓜牛乳霜淇淋」比較好吃、還是全家「木瓜牛奶霜淇淋」略勝一籌？《NOWnews》實際試吃比較，省錢優惠買法一次看。許多人的兒時回憶「統一木瓜牛乳」，這次被神還原變成7-11霜淇淋新口味。7-11標榜用當季在欉的紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，打造奶香濃郁的「統一木瓜牛乳霜淇淋」，單支售價49元，8月25日憑iCashPAY支付享買1送1。除此之外，門市再加碼特大杯思樂冰、酷聖石冰淇淋3oz系列今天同樣買一送一。全家霜淇淋今（25）天也是最後一天買一送一，目前主打新口味是和YouTuber千千合作的「是芭樂系霜淇淋」，而去年聯名狂賣的「木瓜牛奶霜淇淋」同步回歸。全家標榜復刻經典果汁木瓜牛奶，將木瓜清甜香氣融入霜淇淋中，在雙口味店舖能吃到「芭樂＋木瓜牛奶」綜合搭配，單支售價也是49元，8月25日限定買一送一。兩大超商推出同口味正面交鋒，到底哪一家的木瓜牛奶霜淇淋比較好吃？《NOWnews》記者在7-11、全家購買單一口味試吃，從外觀來看，兩者色澤相差不大，全家顏色稍深一些；至於最大重點口味比拚，《NOWnews》記者實際試吃發現，兩大超商雖然主打相同口味，但入口風味差異極大，從個人喜好來看，至於天真無邪的幼兒園、國小學童，在吃過兩大超商霜淇淋後，兩人不約而同都將票投給7-11，理由是「因為我不喜歡吃木瓜」、「比較甜比較好吃」。口味挑選個人喜好不同，再從其他面向比較，7-11、全家霜淇淋買一送一活動都到今天（8月25日），價格也相同，原價49元、平均特價25元，不過支付方式大不同，全家無條件就能買一送一，不需要會員身份、也不限定支付方式，用現金就能買。而7-11限用icash Pay支付才能享買一送一，《NOWnews》記者因儲值設定錯誤，現場使用icash Pay支付失敗，雖然其他客人很熱心，願意出示icash Pay幫刷、再收取現金，但由於記者身上沒帶現金作罷，便用其他電子支付以原價購買，相比之下，全家在購買條件上這次較友善方便。