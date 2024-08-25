日本公開賽／周天成連兩局被逆轉！0:2不敵拉尼耶　無緣750賽首冠

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台灣一哥周天成今（25）日在超級750系列日本羽球公開賽男單冠軍戰上，對決法國19歲黑馬拉尼耶（Alex Lanier），在激戰了兩局之後，最終以0：2惜敗給對手，他這一場兩局都曾經取得領先優勢，但皆被對手逆轉，無緣拿下生涯750等級比賽的第一座冠軍。周天成昨天在4強直落二擊敗日本好手奈良岡功大，生涯對上這位地主名將就是特別有辦法，5戰全勝沒輸過。過去他在世界羽聯巡迴賽已經拿過超級300、500和1000系列的冠軍，生涯獨缺750系列，今天獲勝就有機會達成這個有趣的成就。此役對上的拉尼耶是男子羽球新星，年僅17歲時就在超級100系列的加拿大公開賽上，奪得生涯首座世界羽聯世界巡迴賽冠軍。今年又在升格為超級500賽的加拿大公開賽上拿到亞軍，證明自己的實力，世界排名正快速攀升中。拉尼耶這一次日本公開賽爆冷擊敗李梓嘉、石宇奇等名將，他被認為擁有歐洲球員的體能條件，同時心態沉穩、不太容易主動失誤、攻勢連貫也不錯，未來很有發展潛力。今天開賽後，雙方之間的拉鋸相當激烈，在首局中段周天成先以11：9領先，之後他也繼續加壓，一波發力將領先分差拉開到7分，不過在這之後小天突然慢了下來，讓拉尼耶重新掌握主動局面，突然連拿了11分，反倒以21：17先下一城。次局周天成在被翻盤後，處於下風球，拉尼耶精力充沛持續進攻加壓，在技術暫停時前者以9：11落後。不過之後小天重新提起精神，連得6分，取得超前。拉尼耶比賽後段出現一些失誤和誤判，周天成先取得賽點，只可惜他未能把握，雙方戰成20：20，拉尼耶連拿2分取得勝利。