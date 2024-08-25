周曉涵9年前舊照神凍齡！同框小11歲男星CP感爆棚　網敲碗：結婚

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▲周曉涵（左）曬出2015年、2018年、2022年的合照，只見照片中2人姿勢一樣，連容貌都無太大變化，讓粉絲驚呼：「怎麼越來越年經」。（圖／周曉涵IG）

▲周曉涵（左）和男星林輝瑝（右）相識已經9年的時間，先前曾合作過青春校園偶像劇《機智校園生活》。（圖／周曉涵IG）

女星周曉涵擁有天使臉蛋與魔鬼身材，是許多粉絲心中的女神代表，出道以來演出過多部偶像劇，近期更憑藉《機智校園生活》、《商魂》等戲劇作品深獲好評。今（25）日周曉涵曬出與小11歲男星林輝瑝從9年前到現在的對比合照，完全零差異的凍齡美貌瞬間引發粉絲討論，此外還有人敲碗2人下1張合照為「婚紗照」。周曉涵在IG寫下：「看檸檬草首映巧遇這位小哥哥，說好每次見面都要拍一模一樣的照片，不知不覺竟然也認識九年了。」她曬出2015、2018、2022與2024年的4張合照，畫面中2人對著鏡頭燦笑比YA，不僅POSE一模一樣，9年來2人的臉蛋、身材全沒變，完全看不出歲月痕跡。周曉涵在貼文的最後寫道：「那下一張照片會是？」不少粉絲紛紛留言敲碗：「閃婚」、「婚紗照」、「很配！結婚吧」、「俊男美女太適合了」其中也有許多人驚呼2人保養得很好，看起來越來越年輕了。事實上29歲的林輝瑝過去曾和周曉涵合作過青春校園偶像劇《機智校園生活》，並且在運動節目《全明星運動會》第4季有傑出的表現，大大提升了知名度。而從周曉涵曬出的一系列合照中，也顯見2人的好交情。