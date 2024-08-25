大讚謝國樑政績！李四川憶韓國瑜被罷免　「很多市民現在很後悔」

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繼昨天台中市長盧秀燕造訪基隆後，台北市副市長李四川今（25）日上午接力力挺基隆市長謝國樑，並於致詞時大讚謝國樑騎樓整平做得很好，順道喊話市民出來投不同意票，「不然往後會跟我以前一樣，有很多市民到現在才在後悔，這個事實上沒有後悔的藥」。替前高雄市長、現任立法院長韓國瑜抱屈。李四川今天早上造訪基隆，與謝國樑考察城市彩繪及騎樓整平成果。李四川在致詞時提及，每次他遇到謝國樑，謝都會和他分享現階段工程遇到什麼問題，像是剛剛提到騎樓整平，雖然很多人認為騎樓整平很簡單，但是其實涉及私人產權，有人不同意就不能做，不過隨著高齡社會、父母推嬰兒車、遛毛小孩等生活習慣出現，「有好走的騎樓是很必要的」。李四川強調，騎樓整平、路平都是人民最需要的，謝國樑在工程上都是相當認真的市長，都會希望把工程、市政建設做好，自己是做工程的人不懂政治，「那麼好的市長為什麼會有人想去罷免？如果假設是NET那件事，法院不是也證明，市政府是勝訴，為什麼要罷免？」李四川呼籲基隆市民，讓好市長能夠繼續為基隆建設，所以10月13日拜託基隆鄉親出來投不同意票，「不然往後會跟我以前一樣，有很多市民到現在才在後悔，這個事實上沒有後悔的藥」。