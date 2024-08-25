房間冷氣飄異味！朱芯儀孩子不斷生病　一檢查冷氣嚇傻：從沒遇過

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▲朱芯儀分享家中冷氣的奇怪現象。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）

▲朱芯儀分享家中房間的冷氣有異味。（圖／翻攝自醫師好辣YT）

近來天氣炎熱，冷氣已經成為不可或缺的存在，卻有些冷氣頻頻傳出問題，讓人十分困擾。女星朱芯儀就在節目《醫師好辣》中分享，家裡有一間房間的冷氣時常會飄出異味，孩子因此不斷生病，她仔細檢查冷氣後發現奇怪現象，讓她忍不住驚呼，「我從小到大沒有遇過！」朱芯儀在節目中透露，自家樓上有3間房間，其中一間房只要一開冷氣就能聞到異味，一開始她以為是自己太敏感沒有放在心上，想說是窗外飄進來的氣味，沒有多想，「我一直都沒有發現異狀，只覺得有一點異味。」後來朱芯儀發現，睡在那間房裡的孩子不斷生病、感冒，其他兩個孩子住其他房間，就沒有出現任何異狀，讓朱芯儀開始懷疑不對勁。某天，朱芯儀要洗冷氣濾網時，她一打開蓋子才發現冷氣裡面全都發霉了，讓她瞬間嚇壞，自己根本不知道會發生這種事，「我從小到大沒有遇過冷氣發霉！」後來檢查過去，她發現冷氣的吹風口距離牆壁太靠近，等於吹出的冷氣無法在空間裡循環，加上台灣的天氣又濕又熱，當開冷氣後，冷空氣一直吹出來，「它關掉的時候那個水珠凝結在那邊，它散不了。」朱芯儀解釋，當這樣惡性循環久了，潮濕就會導致發霉，造成送出來的風都是黴菌，孩子長期呼吸帶有黴菌的汙濁空氣，身體自然會受到影響，進而生病，神奇的經驗讓現場來賓忍不住驚呼。