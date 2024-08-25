在韓國跳17年啦啦隊　女神自爆「鼻酸收入」！難怪大家愛來台灣

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▲朴騏良2007年就被星探相中，開始練舞、加入啦啦隊。（圖／朴騏良IG）

▲朴騏良說啦啦隊員其實並不好當，收入更不固定。（圖／朴騏良IG）

▲在台灣發展的韓籍啦啦隊成員越來越多，除了味全龍的李多慧（左）外，還有中信兄弟邊荷律（中）、李丹妃（右）。（圖／李多慧IG、NOWnews資料照）

相比於台灣啦啦隊員可以接代言、拍廣告，韓國啦啦隊的風氣似乎較為嚴苛，不僅不能搶掉球員風采，曝光度也不能太高，導致啦啦隊女神們在韓國發展受限，紛紛跳槽來台。在韓國當了17年啦啦隊成員的女神朴騏良（박기량），過去就曾公開談論過這份工作的辛酸，更曝光韓國啦啦隊的實際收入，其實低得可怕。在韓國跳了17年啦啦隊的朴騏良，被視為是韓職第二代啦啦隊的翹楚之一，現年33歲的她，早在2007年就被星探發掘、加入啦啦隊，棒球、排球、籃球的應援朴騏良都跳過，資歷相當豐富，也讓外界好奇，朴騏良的真實收入究竟是多少。朴騏良1年前上節目就曾談論過這個話題，她說啦啦隊除了領隊和助理是固定月薪外，女孩都是跳一場才賺一場，如果沒有活動就等於沒收入。換算下來過去啦啦隊成員平均月收其實不到100萬韓幣（約新台幣2.4萬元），因此很多女孩都會自己去兼差，年收大概在2000萬至1600萬韓幣左右（約台幣48-39萬）。雖然現在啦啦隊員的薪資已經有所提升，每月大約能進帳150萬韓幣（約新台幣3.3萬元），但除了收入問題外，很多啦啦隊女孩還要自己花錢去上舞蹈課、治裝，光鮮亮麗的背後藏的都是艱辛。因此朴騏良成名後也致力於改善「學妹們」的環境，擔任多年隊長的她，也希望能推動啦啦隊工會等相關組織，去保障啦啦隊的權益和薪水。根據南韓教育資訊院資料顯示，啦啦隊員其實是韓國「50個低收入職業」之一。先前也有其他啦啦隊員透露，最辛苦的時候月收入甚至只有35萬韓幣（約新台幣8000元）。這些數字顯示，啦啦隊員的工作環境和收入狀況確實需要改善。味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）也曾表示，韓國和台灣的啦啦隊員都是按場次計算收入。雖然台灣的薪資較高，但她強調自己來台發展是為了獲取更多的海外經驗，而不僅僅是因為金錢考量。除了李多慧外，目前來台的韓籍啦啦隊女神還包含李雅英、南珉貞、李皓貞、邊荷律、李丹妃、安芝儇等人。