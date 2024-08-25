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柯文哲豪語買得起1.2億豪宅　20年租屋民代：想過年輕人感覺嗎？

記者林詠青／綜合報導

▲民眾黨主席柯文哲、陳佩琪夫妻的看豪宅風波，讓租屋20年的桃園市議員詹江村感嘆忘記飄泊年輕人的苦。（圖／柯文哲臉書）
▲民眾黨主席柯文哲、陳佩琪夫妻的看豪宅風波，讓租屋20年的桃園市議員詹江村感嘆忘記飄泊年輕人的苦。（圖／柯文哲臉書）
民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案還沒平息，妻子陳佩琪賞豪宅又大開副本。擔任20年地方民代的桃園市議員詹江村今（25）日感嘆，「柯文哲你忘了初衷，你忘了居住正義」。詹回想自己從政第一天就宣示，只要擔任民代一天絕不買房買地，20年來信守承諾。但是，標榜居住正義的柯文哲，在大放豪語買得起1.2億豪宅的時候，「想過還在漂泊的年輕人感覺嗎」？

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詹江村指出，他年輕時在桃園團管區擔任後備輔導中心聯絡官，當時上級主任就是民進黨議員張肇良的爸爸張貴木。而當年桃園的T字路多到離譜，「後來才知道，原來這些T字路，都是因為前方，是民意代表買的地擋住了！」

詹江村表示，自己從政的第一天就當眾宣示，「只要我擔任民意代表的一天，我絕不買房不買地，我不要成為另一個，背後被詛罵的民意代表」。直到現在已經擔任1屆市民代表、5屆議員，仍信守承諾沒有買過房子跟土地，20年來過著如吉普賽人四處租屋漂泊的生活。

他感嘆，當年柯文哲就是以居住正義獲得年輕人的支持，「我知道柯文哲當然買得起1.2億的豪宅，但想過還在飄泊的年輕人感覺嗎？」


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