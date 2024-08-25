力挺李四川2026戰新北！謝國樑嗨翻：我雙手雙腳都舉起來

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台北市副市長李四川今（25）日上午接力力挺基隆市長謝國樑，更大讚謝國樑騎樓整平做得很好。對於是否力挺民調居首的李四川競逐2026新北市長大位？謝國樑直呼「我想不止雙手，我雙腳都要舉起來（支持）！」李四川則說，還有2年多，這一個不要想那麼多。」李四川今天早上造訪基隆，與謝國樑考察城市彩繪及騎樓整平成果。兩人接受媒體聯訪時，被問及謝國樑是否會支持李四川參選新北市長？謝國樑先是提及，騎樓整平跟把路鋪好、鋪平，是市府現在工作的重點，李四川從台北市到高雄市、到新北市，大家都知道他在工程方面是專家中的專家，所以很開心能夠跟他請益。對於李四川是否參選新北市長？謝國樑表示，不曉得李未來有沒有更多服務的意願，如果有（參選意願）的話，「我想不止雙手，我雙腳都要舉起來！」李四川則說，今天來基隆最主要是跟謝國樑加油，也要呼籲基隆鄉親，一個把工程做好的市長一定不能罷免。李四川也重申，做工程的人不懂政治，今天來基隆跟謝分享工程經驗，只有這個樣子，「2026太遠了，還有2年多，這一個不要想那麼多。」針對新北市長劉和然也是2026新北市長可能的參選人，謝國樑未來是否也會請劉來基隆？謝國樑表示，只要想要來幫忙他，來基隆吃吃美食的同志、長官、好朋友，他統統都是會非常歡迎，當然也包括劉和然。