《黑神話：悟空》陷抄襲風波！中國攝影師揭比對影片：照片被偷

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中國動作遊戲《黑神話：悟空》再爆抄襲爭議，一名中國攝影師「楠山秀」在微博公開一張自己所拍攝的攝影作品和《黑神話：悟空》的遊戲圖，直指中國遊戲開發公司遊戲科學盜用其照片。由遊戲科學開發、採用虛幻5引擎製作之動作角色扮演遊戲作品《黑神話：悟空》於 20 日推出，吸引中國玩家熱潮，輿論延燒社群，就連沒玩過「單機遊戲」的台灣部分政論名嘴及老人也爭相吹捧這款3A大作。然而，黑神話悟空也在微博屢屢遭質疑抄襲，內蒙古青年畫家李雲中，在個人微博中放出一張比對圖指出，《黑神話：悟空》手持棍棒的孫悟空，與他在 2012 年創作的《西遊記人物圖譜》極為相似，並表示：「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備，可能是打怪升級了，真帥」。中式甲胄藝術家、北京市工藝美術大師李輝更直接於個人微博「玄鏐108」痛批《黑神話：悟空》抄襲，質疑說「又被抄襲了，原創有那麽難嗎？手藝人的權益誰來維護？」他指出，遊戲中二郎神楊戩手臂上的臂鞲與他過去創作的極為相似，另一方面，石窟、寺觀、博物館影像分享的微博博主「楠山秀」，同樣也在微博曬出了一張《黑神話：悟空》遊戲概念圖與自己攝影作品，他還於貼文標註了遊戲科學創辦人楊奇、馮驥，並打上「悟空您好，在使用猴哥的圖片時未告知本人，看到請聯繫，謝謝。」楠山秀貼出自己的作品以及遊戲中的畫面對比，角度幾乎一模一樣，他也透過影片直指，遊戲中鐵佛寺的兩尊佛像，是盜用其照片，除了小細節被遊戲團隊修改外，其他部分幾乎一模一樣。不過，亦有網友質疑，因在同地點拍攝同樣的東西，畫面一樣在所難免；楠山秀進一步回擊，遊戲畫面中就連光源和陰影都與他所拍攝的照片一模一樣。