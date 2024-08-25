以色列「先發制人」反擊黎巴嫩！真主黨連發200枚火箭彈

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以色列與黎巴嫩衝突再度升溫，以色列國防軍25日稍早表示，以軍發現黎巴嫩真主黨準備朝以色列發射導彈，以軍先發制人採取突襲行動，以軍聲稱，黎巴嫩射向以色列的導彈大約有200發，並宣布未來48小時進入緊急狀態。根據CNN與美聯社報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）於當地時間週日表示，國防軍稍早發現真主黨恐怖組織正準備向以色列領土發射導彈和火箭，為了消除這些威脅，以色列國防軍正在打擊黎巴嫩的恐怖目標，真主黨正計劃從那裡對以色列平民發動襲擊。以色列北部隨即響起了空襲警報，以色列特拉維夫本古里安國際機場立刻針對航班進行改道並延遲起飛，並宣布未來48小時內進入緊急狀態。針對黎巴嫩導彈數量，以色列國防軍表示，週日早些時候，大約有200枚火箭彈從黎巴嫩向以色列發射。真主黨隨後也承認攻擊，但僅稱宣布使用「大量無人機」對以色列發動襲擊。美國國家安全委員會發言人薩維特(Sean Savett)表示，總統拜登正在「密切關注以色列和黎巴嫩的事件」，並強調美國高級官員一直在與以色列進行溝通，將繼續支持以色列的自衛權，繼續致力於區域穩定。