洪詩懷孕子宮流血躺3個月！檢查1基因「寶寶恐智障礙」李運慶爆哭

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▲洪詩（後）今年初生下寶寶，一家三口幸福合照。（圖／翻攝自洪詩臉書）

▲李運慶（左）得知老婆洪詩懷孕時開心到落淚。（圖／翻攝李運慶臉書）

男星李運慶和前「黑澀會美眉」成員洪詩去年（2023）登記結婚，今年初誕下寶寶，近來他在節目上分享，由於當時遭逢很多不順利，因此得知洪詩懷孕時立刻崩潰大哭，「覺得家裡終於有好消息。」由於洪詩出現子宮流血的狀況，只能在床上躺3個月，沒想到又被檢查出有脆折症的基因，可能會導致寶寶智能障礙。李運慶在節目《小明星大跟班》透露，他知道老婆懷孕當下瞬間淚崩：「那陣子承受很多家裡壓力，因為我爸摔斷腿又失智，看到超音波照我忍不住就哭出來，覺得家裡終於有好消息。」他表示，因為洪詩算是高齡產婦，時時刻刻都要很小心：「醫生說她子宮流血有傷口，3個月都要躺著，休養回家後，我們以為已經結束所有緊張的事情，沒想到更大的事情又來了，她被驗出有脆折症的基因，可能會導致寶寶智能障礙，這是僅次於唐氏症的基因突變。」李運慶直言：「一直到5個月時，才確認寶寶只有帶因，好在現在寶寶很健康。」而夫妻倆的生活習慣也因為孩子的出生改變很多：「之前看到寶寶在火鍋店被燙傷的新聞，我跟洪詩本來超愛吃涮涮鍋，生小孩到現在我們都沒吃過，怕就算我們很小心，別人不小心。」