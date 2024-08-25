劉德華演唱會「少唱5首歌」　遭黑幫教父甩巴掌嗆：這裡不是香港

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華今年10月底將來台開唱，一連4天在台北小巨蛋演出。（圖／「SuperDome 超級圓頂」臉書）

▲劉湧當時不滿劉德華提早下台，據傳還打了劉德華一巴掌，並放話不讓他回香港。（圖／資料照）

▲劉湧（前中）在動手打劉德華沒多久後就遭逮捕，最後更因涉黑被判死刑。（圖／微博）

香港天王劉德華即將來台開唱，門票今（25）日中午開放實名制登記，10月31日至11月3日一連4天將嗨爆小巨蛋。而劉德華過去也曾在中國進行巡迴演唱會，但當時就傳出和東北黑幫教父劉湧發生衝突，劉德華因感冒少唱5首歌，竟被劉湧打了一巴掌，不但差點拿不到演出費，甚至還險些回不了香港。據中國媒體報導，劉德華在2000年舉行中國巡迴演唱會，當時到濟南、青島、廣州、廈門等10多個地方開唱，原先並沒有安排遼寧瀋陽，但在東北黑幫大哥劉湧的強烈爭取下，最終劉德華的公司以300萬人民幣（約新台幣1340萬元）的價格，答應到瀋陽開唱，並約定曲目至少30首。但瀋陽演唱會當天，劉德華因感冒關係身體不舒服，據傳他頂著高燒登台演唱，硬是唱了25首歌才回飯店休息。但此舉卻讓劉湧不爽，認為劉德華看不起瀋陽才故意敷衍了事。於是劉湧帶了小弟圍堵劉德華，並當場給了劉德華一巴掌，還撂狠話嗆聲「這裡不是香港！」網易新聞報導稱，當時劉湧不僅不讓劉德華離開香港，還只給了150萬人民幣（約新台幣670萬元）的報酬，跟當初約定不一樣。最終靠演藝圈、政界其他大老出手調解，劉湧才放華仔離開，但其囂張的作風很快就被當地政府盯上。劉湧在劉德華事件後2個月，就因中國的掃黑行動遭通緝，劉湧試圖逃亡但仍遭逮捕，歷經多次審判後確定判處死刑，劉湧也在2003年12月被帶至刑場處決。不少當地人都認為劉湧被捕和其對劉德華動手有關，但這番軼事究竟是真是假，恐怕只有當事人才清楚。