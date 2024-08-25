不是梁朝偉！劉嘉玲嘟嘴獻吻小鮮肉　身分起底竟是金馬影后獨子

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▲劉嘉玲（左）手拿紅酒杯，俏皮地向王令塵（右）嘟起嘴唇，畫面十分親密。（圖／劉嘉玲IG）

▲王令塵（右）也在IG秀出與梁朝偉（左）的合照，足見關係匪淺。（圖／王令塵IG）

▲王令塵（左4）日前剛過34歲生日，劉嘉玲（左2）、梁朝偉（左3）也出席聚會獻上祝福。（圖／王令塵IG）

香港影后劉嘉玲與影帝梁朝偉結婚16年，2人經常攜手出席各大公開活動甜蜜放閃，是演藝圈中的模範夫妻。劉嘉玲23日在社群平台中曬出1張與年輕男子的合照，畫面中還嘟唇作勢獻吻，而這名男子的身分也遭起底，為金馬影后張艾嘉34歲的獨子王令塵。劉嘉玲23日在IG分享與王令塵的合照，內文寫下：「Happy birthday dear Oscar.（生日快樂，親愛的奧斯卡。）」畫面中她一身輕便裝扮，手拿紅酒杯，俏皮嘟起嘴準備親吻對方的臉頰，而一旁的王令塵則對著鏡頭露出淺淺微笑，2人看起來十分親密。而王令塵其實大有來頭，他是金馬影后張艾嘉的獨子，同時也是名跨界藝術家，目前在上海從事廣告設計。去年12月與交往7年的大陸超模女友游天翼結婚，婚宴上星光璀璨，許多演藝圈好友都到場為小倆口送上祝福，包括周杰倫、柯震東、陳柏霖、王陽明、吳建豪等，就連劉嘉玲也穿著暗紅色亮片禮服出席。事後王令塵也在個人IG秀出多張聚會照片，其中還有與梁朝偉同框的畫面，足見交情匪淺。不過劉嘉玲大膽親吻小鮮肉的動作，也掀起粉絲熱議，好在得知王令塵已是人夫身分後才笑虧梁朝偉可以放心了。