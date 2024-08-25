AI熱襲全球！台師大攜麗臺科技公司辦工作坊共培近百名種子教師

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▲麗臺科技公司資深經理林威延（中）、電腦事業處總經理周世偉（右）、台灣師範大學副研發長兼產創學院AI所副所長林政宏。（圖／麗臺科技公司提供）

人工智慧（AI）席捲全球，也讓相關學習課程遍地開花，台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院最近聯手麗臺科技公司，藉由AIDMS平台作為教學基礎，在北、中、南等3地舉辦智勝先機人工智慧雲端協作種子教師工作坊，培訓接近百名種子教師，深化未來的AI教育的普及與應用。麗臺科技公司指出，台灣師範大學選擇AIDMS平台作為教學基礎，除了具備簡易操作無程式碼設計介面特性，還有開放式程式碼設計，方便師生進行進階研究，而且平台內建主流AI深度學習框架（例如PyTorch、TensorFlow）、多種電腦視覺模型，師生也可利用這些工具進行辨識與學習電腦視覺相關模型，學習過程更加輕鬆。台灣師範大學副研發長兼產創學院AI所副所長林政宏表示，「麗臺的AIDMS採用無程式碼設計介面，除了協助廠商數位轉型導入AI，這項特點非常適合導入到教育現場，師生想要學習AI，不必從先學習寫程式開始，就能學習訓練與應用AI，無痛實現創意。」他也強調，「無痛學習的過程能帶來高度的成就感，自然會激發學生更深入探索AI的世界。」此外，麗臺科技公司說明，AIDMS平台的多人協作特性在教育領域中尤為適用，允許教師與學生共同參與AI專案的各個階段，包括資料收集、標記、上傳、模型訓練和測試，不僅促進了團隊合作與知識分享，還使學生能夠通過分組競賽等方式提升實踐經驗。麗臺科技的林威延博士表示，「多人協作的特性不僅能增強教學互動性，還能促進學生之間的交流與合作，使學習過程更加互動和有趣，進一步激發學生對AI的興趣和創造力。」最後，麗臺科技公司表示，由於AIDMS平台對於教育現場的適用性，台灣師範大學除了推動智勝先機人工智慧雲端協作種子教師工作坊，產創學院還將計劃在進修推廣學院開設AI課程，開放國、高中的同學參與，提供授課學習證明。