直飛富國島、峴港！越旅航空首開通多重航線　航點一次看

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▲越南富國島因旅遊業糾紛而聲名大噪，是近幾年熱門的渡假首選。（圖／VinWonders珍珠樂園）

▲越旅航空不僅擁有完善的境內航網，更以傳統航空的服務規格，提供旅客餐食、行李託運等服務。（圖／越旅航空）

▲越旅航空開航後預計每週飛航3班次，航班時刻午去午回。（圖／越旅航空提供）

▲越旅航空將帶台灣旅客輕鬆暢玩中越和富國島。（圖／越旅航空提供）

暑假旺季到來，台越之間的天空也隨氣溫升高越來越熱絡，越籍的越旅航空於今年8月1日開航「台北(桃園)－富國島」航線，之後接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，8月起，旅客前往越南航班選擇更多元。對中部地區旅客來說，更是一大利多訊息，遊訪越南不僅益加便利，還可以峴港、順化雙點進出，輕鬆暢玩中越，感受越南魅力。台越航線多家航空飛航、眾家爭鳴，新生力軍越旅航空如何脫穎而出？陳錦暢認為，相較於其他航空公司，越旅航空擁有越籍航空完善的越南境內航網優勢，透過胡志明市、河內等樞紐航點，旅客可輕鬆轉機前往越南各地，不僅有助於業者開發更多元、深度旅遊的行程，旅客也能更彈性的規劃行程，輕鬆暢遊越南。他接著指出，越旅航空不僅擁有完善的境內航網，更以傳統航空的服務規格，提供旅客餐食、行李託運等服務。同時，越旅航空提供低成本航空的票價結構，推出具競爭力的優惠票價，讓旅客在享受傳統航空服務的同時，也能享有親民的價格。台越雙邊旅遊交流熱絡，帶動航班需求持續攀升。目前，台越航線有多家航空業者營運，航點涵蓋胡志明市、河內、峴港、富國島等地，各航點平均載客率約達8成，其中熱門航點如富國島更達8～9成，顯示市場需求強勁。陳錦暢表示，為因應機位供不應求的現況，越旅航空加入台越航空市場，為旅客提供更多元的選擇，也為業者挹注團體操作利器。陳錦暢指出，越南近些年來在各方面的建設持續改善強化，如交通建設，鐵公路建設不斷進步改善，全國各地機場也持續興建，政府當局還訂定目標，期望在2030年全國機場數量可逾30座。隨各項建設持續提升，對觀光發展裨助動力，並提供旅客更舒適完善的旅遊環境，對業者而言，推廣越南旅遊及銷售旅遊行程更具競爭力。越旅航空加入台越天空，對「新人」而言，拓展知名度讓更多旅客及業者認識是首要課題。越旅航空是越南最大的旅遊業控股集團—越旅控股所創立，2020年12月開始營運，飛航機隊以空中巴士A321-200為主力營運機隊，目前有3架A321機型，另有2架準備交機中，機隊平均機齡為6年，機上座位數約210個，去年整體載客率超過8成，今年還高達9成，其具備的市場競爭力，不言而喻。越旅航空提供傳統航空的服務之外，其一特色是活潑、具創意，例如空服員服飾會因應特別活動或節慶有所調整，好比日本包機航班首航時，空服員穿著日式和服，帶給旅客不同視覺享受與飛行服務，而空服員制服的黃、藍色調，也展現越旅航空的蓬勃活力。此外，不定期在航班上舉辦抽獎活動，帶給旅客別樣驚喜。