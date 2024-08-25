國旅最強10大景點公開！墾丁連5年慘落榜　「北部2景點」蟬聯霸主

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲淡水古蹟博物館內，包含紅毛城、淡水海關碼頭、小白宮、滬尾礮臺等場館。（圖／翻攝淡水古蹟博物館官網）

▲觀光署在8月1日時公布2023年最新的國人旅遊狀況報告，結果由北部的淡水八里持續蟬聯冠軍。（圖／觀光署報告）

台灣最美的「國境之南」墾丁，近年遊客數量不斷銳減，也成為近期各界關注的議題，外界認為與當地住宿、食物價格昂貴有最大的關係。事實上，實際查詢交通部觀光署的國人國旅到訪景點調查，會發現墾丁從2019年開始就未曾進入前十名，而北部的淡水與八里則數次蟬聯冠軍。觀光署在8月1日時公布2023年最新的國人旅遊狀況報告，結果顯示出遊總次數達2億674萬旅次，比起疫情前2019年的1.6億次有大幅增加，但有超過6成比例的行程選擇在居住地區內，不再外過夜的旅行比例也增加。此外，2023年最熱門的國旅景點，依舊由位於北部的淡水、八里拿下，吸引超過980萬人次造訪，完整榜單如下：值得注意的是，近期成為話題焦點的「國境之南」墾丁，則是從2019年開始就未曾進入前十名榜單，而南部地區表現亮眼的景點則有安平老街、愛河旗津等地，在歷年的榜單上，都長期位於前5名的位置。而從2019年開始，這份國旅最強景點榜單的前兩名，就一直由北部的這2大景點蟬聯霸主。