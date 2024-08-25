Alex Lanier擊敗周天成締造1超難得紀錄！安賽龍也盛讚：他太棒了

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2024超級750系列日本羽球公開賽男單冠軍戰，由台灣一哥周天成交手來自法國的19歲新星Alex Lanier，雙方在經過兩局激戰之後，周天成儘管兩局都曾經取得領先優勢，但皆遭到對手逆轉，最終就以17：21、20：22落敗，無緣拿下個人生涯750等級比賽的第1座冠軍。本場男單冠軍戰由周天成交手Alex Lanier，雙方拉鋸得相當激烈，首局中段周天成先以11：9取得領先，之後他繼續加壓，一波發力將領先分差拉開至7分，不過在這之後，次局周天成在被翻盤後，仍然不喪氣繼續奮戰，不過只可惜儘管他先取得賽點，仍然未能成功把握收下局點機會，雙方戰成20：20平手賽後丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），也親自向同為來自歐洲的Alex Lanier送上祝福，只見安賽龍轉發世界羽聯官方的貼文，並寫下：「現年30歲的安賽龍，在日前剛結束不久的巴黎奧運上，才剛奪下男單金牌，也締造個人在奧運會上的2連霸金牌紀錄，本屆的日本公開賽他則是選擇退出，日前他也在個人社群上向球迷表示歉意，他寫下：「由於在奧運之前、期間和之後，我的身體和精神都被推到了極限，直到現在，