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以黎爆衝突！以關邊境海灘「48小時緊急狀態」 美國：已做好準備

國際中心顏得智／綜合報導

▲以色列與黎巴嫩再爆衝突，美國國防部長奧斯丁表態美國已做好一切準備。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與黎巴嫩再爆衝突，美國國防部長奧斯丁表態美國已做好一切準備。（圖／美聯社／達志影像）
黎巴嫩真主黨25日大規模開轟以色列，朝以色列發射上百發火箭彈，以色列展開先發制人，但也喊話無意全面開戰，以色列與美國防長已聯絡溝通，美國表態已做好所有準備，準備支持以色列採取防禦行動。

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以色列國防軍24日表示，真主黨將展開報復，因此先出動戰機打擊真主黨在黎巴嫩境內的據點。

真主黨攻擊後，以色列隨即限制北部地區集會人數，同時關閉邊境海灘區域。

在攻擊爆發後，真主黨共發射破300發飛彈，以色列國防部長葛蘭特（Yoav Gallant）隨即與美國防長奧斯汀通話，雙方針對避免地區衝突升級的重要性進行討論。
 
奧斯汀強調，美國堅定不移地支持以色列的安全，並有權保衛盟友免受伊朗或其盟友和代理人任何侵略行動。

五角大廈也發出聲明，重申對以色列防禦伊朗及盟友，表明做好一切準備。

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