鄭成功400年聖誕　中市府邀市民同慶賞布袋戲

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今年適逢鄭成功400年誕辰，大甲鐵砧山國姓廟將於8月27日下午3時舉辦延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，恭祝延平郡王千秋聖壽。台中市長盧秀燕當天將前往參拜祈福，並頒贈「志延明祚」匾額誌慶，市府更特別邀請台中市傑出演藝團隊「金宇園掌中劇團」帶來精彩布袋戲碼「鄭成功的傳奇故事」，市民朋友到場同慶。民政局長吳世瑋表示，鄭成功1661年渡海來台後，讓更多來自閩粵的漢人移民前來，帶來制度、文化、宗教信仰等各層面的深遠影響，鄭成功的歷史意象依舊深植人心。台中現今已蛻變為國際都市，除邁向現代化智慧城市，建構深厚的城市人文底蘊亦同等重要。吳世瑋指出，已建廟近80年歷史的國姓廟，主祀延平郡王鄭成功，與大甲媽祖、林氏貞節媽，合稱為大甲地區的三位守護神，為當地重要的信仰中心，適逢鄭成功誕辰400週年，期藉由慶祝活動，讓市民共同緬懷歷史、感念先人，並祈求國姓爺庇佑國泰民安，市運昌隆。民政局提到，台中與鄭成功最著名的淵源，應屬大甲鐵砧山八景之一的「劍井」插劍禱泉傳說，相傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，因糧食短缺、水源斷絕，全軍苦不堪言，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。另，劍井泉水涓涓長湧，歷經四百年不曾乾涸，整年汲用井水的遊客及民眾如織，尤其農歷五月五日端午節，傳取用「劍井」午時水有延年益壽及治病去邪功能，每年總吸引眾多遊客朝聖。民政局表示，此次慶典將在8月27日下午3時登場，將由盧市長率眾進行團拜祝壽，下午3時40分金宇園掌中劇團將在廟埕帶來布袋戲碼《鄭成功的傳奇故事》，上演鄭成功插劍禱泉的劍井傳說，一窺民族英雄鄭成功的傳奇色彩，歡迎市民朋友到場欣賞台灣傳統表演藝術的魅力。