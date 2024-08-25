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以黎衝突升溫！真主黨轟破300枚火箭彈 宣布「第一階段」攻勢成功

國際中心顏得智／綜合報導

▲以巴衝突持續，在雙方互相空襲後，真主黨宣布停止第一階段攻擊。圖為黎巴嫩境內先前遭遇空襲景象。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突持續，在雙方互相空襲後，真主黨宣布停止第一階段攻擊。圖為黎巴嫩境內先前遭遇空襲景象。（圖／美聯社／達志影像）
以色列國防軍24日晚間指出，黎巴嫩真主黨朝以色列北部發動襲擊，真主黨表示，已發射320枚火箭彈，同時也表示第一階段攻勢圓滿成功，目前暫時結束，尚不清楚是否還有進一步攻勢。

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根據美聯社與CNN報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）為報復以色列在上月擊斃首領之一的舒庫爾（Fuad Shukr）發射320枚火箭彈至以色列作為回應。

以色列軍方發言人表示，真主黨打算攻擊以色列北部和中部的目標。初步評估發現以色列受到的損害很小，但軍方仍保持高度戒備，大約有 100 架以色列飛機參加了周日的先發制人空襲。

黎巴嫩衛生部報告稱，以色列對黎巴嫩南部的攻擊造成兩人受傷。民防官員稱，其中一名 17 歲的敘利亞人已住院。另外，黎巴嫩國營國家通訊社報道稱，希亞姆鎮的一輛汽車遭到攻擊，一名男子喪生。

真主黨發射完320枚飛彈後指出，目前該黨「第一階段」的攻勢已完成。

以色列總理納坦雅胡辦公室則宣布，將取消例行的全體內閣會議，並於當地上午7時召開安全內閣會議。

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