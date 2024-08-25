江蕙準備在大巨蛋開唱？傳10月將登國慶晚會　經紀人回5字留懸念

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▲江蕙現身張清芳演唱會。（圖／上引娛樂提供）

62歲台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，多次被外界敲碗復出，近來又因為台北大巨蛋準備開放舉辦演唱會，台北市長蔣萬安及高雄市長陳其邁不斷邀約，江蕙終於鬆口，對於復出開唱有點動心。今（25）日又有消息傳出，台北大巨蛋預計於10月5日舉辦國慶晚會，屆時江蕙可能在國慶晚會上開唱，不過江蕙經紀人陳子鴻沒有肯定答覆，此事似乎還有變數。台北大巨蛋20日發出聲明，表示已經通過消防檢驗，未來開演唱會沒問題，不過需要先向北市府提出申請，預計可以造福許多民眾。台北市長蔣萬安日前也說，如果一切程序完備，預計10月5日將舉辦國慶晚會，可以搶先開箱台北大巨蛋。據《聯合報》報導，江蕙還有可能在國慶晚會上唱2首歌，首次登上大巨蛋舞台，具有很大的意義。不過針對此事，經紀人陳子鴻回應「我不清楚耶」，不確定江蕙屆時是否會在國慶晚會站上大巨蛋復出。事實上，先前蔣萬安和陳其邁就不斷許願，希望江蕙可以重拾麥克風復出，江蕙也終於鬆口，表示「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到〈家後〉，真的非常感動、開心，當然也有些些些…動心。」她也有看到大家的心意，但希望大家再給她一些時間好好審慎思考，「再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」此外，在台北大巨蛋消防檢驗通過之前，也有許多天王天后急著搶先開箱，包括周杰倫、張惠妹、林俊傑、五月天等。先前還有消息指出，周杰倫已經搶先申請到12月的檔期，要當在大巨蛋開專場的「第一人」，張惠妹則搶到跨年場時間。不過目前消息都尚未證實。