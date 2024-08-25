下一個安賽龍？拉尼耶擊敗周天成奪冠　「05」後男單新勢力第一人

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2024日本羽球公開賽男單冠軍戰，法國19歲小將拉尼耶（Alex Lanier）以21：17、22：20直落二擊敗我國一哥周天成奪冠，這一站賽事作為黑馬衝刺到了最後，也讓外界注意到這位歐洲年輕好手的好表現。作為「05後」第一位拿到高級別巡迴賽冠軍的新星，拉尼耶成長速度驚人，去年還在打世青賽，今年已經能和職業老將們廝殺，他有可能將會是安賽龍（Viktor Axelsen）之後，歐洲最具潛力的男單選手。2005年出生的拉尼耶，本屆賽會先後擊敗李梓嘉、Chico Wardoyo、西本拳太、石宇奇、周天成等名將，拿下男單冠軍。雖然作為巴黎奧運後的第一站賽事，許多世界排名高的好手並未參加，而且大部分種子選手也都身心疲憊，並未處於最佳狀態，但無論如何，能連續擊敗頂尖球員，在750系列等級的賽事登頂，也證明了拉尼耶個人的實力。讓人感到驚奇的是拉尼約作為「05後」，去年在世界青少年羽球錦標賽拿下季軍，該屆拿到男單冠軍的印尼選手Alwi Farhan目前才世界排名55，亞軍的胡哲安則為278名，他卻已在BWF巡迴賽一年內連續打進男單決賽，讓人可以看到他進步的幅度。拉尼耶此前曾才在超級500系列的加拿大羽球公開賽拿到亞軍，如今則在更高層級的日本賽取得冠軍，實力如同他的頭髮一樣飛速成長中。今年或許就有機會進入前20、追上同胞好手「波波夫兄弟」Christo Popov、Toma Junior Popov的腳步，法國將成為世界羽壇的新勢力。拉尼耶實力均衡，雖然年紀小，但是心態卻很強韌，今天面對周天成他兩局都曾經落後，但最終卻能翻盤取勝，相當沉穩。另外，拉尼耶球風積極主動，又體力充沛，重複加速、下壓的壓迫進攻3局，仍然能保持質量，展現年輕人的活力。這些年世界羽聯的各項目中主要都由東亞球員主宰，歐洲在單打方面就只有安賽龍、安東森（Anders Antonsen）和馬琳（Carolina Marin），但他們的上限都很高，皆為奧運冠軍。現在要評價拉尼耶未來的高度還言之尚早，特別是歐洲球員體格成長快速，成績通常出得快，未來同輩選手慢慢追上來，拉尼耶要證明自己還有持續提升的能力。但至少現在他已快出有力的一步。