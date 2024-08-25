藏壽司聯名吉伊卡哇爆亂象！粉絲「狂點布丁」求打包　店員崩潰了

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▲近期因為吉伊卡哇扭蛋，藏壽司又爆發布丁之亂。（示意圖／翻攝Dcard）

人氣IP吉伊卡哇與藏壽司聯名，近期出現大量粉絲特地前往狂嗑，就是希望能拿到吊飾。（圖／記者潘毅攝）

藏壽司近期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款超萌扭蛋，許多粉絲前往現場狂嗑，就是希望能轉到想要的立體吊飾。不過近期就有民眾困擾表示，有許多客人在現場狂點布丁，隨後要求打包，但這其實不符用餐規定，不但造成店員困擾，還讓其他想吃布丁的客人撲空。一名民眾在「Dcard」發文表示，聽說這幾天有人在宣導「狂點布丁」，為了湊扭蛋點數然後全部帶回家，有不少人不斷點布丁卻沒吃完就偷偷打包帶走，但其實這已經違反了藏壽司的用餐規定，因為他們未提供顧客內用後打包的服務。原PO也感嘆，因為吉伊卡哇帶來的狂潮，很多人都學會點布丁戰術，卻導致「，如果真的想吃就在店裡吃完吧！點布丁的錢也可以明天晚餐再來吃壽司，後天午餐也再來吃，也是可以抽獎的」。討論文曝光後，立刻釣出藏壽司店員有感回應，「終於有人講了！身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」，實際查詢藏壽司官網，也確實明確有寫上此外也有許多沒吃到布丁顧客訴苦，「今天下午去吃藏壽司，已經沒有布丁可以點了」、「我今天還看到有人自備外帶紙盒來裝，一盤壽司都沒吃就一直點一直裝，布丁也囤了6個帶走」、「藏壽司布丁真的很好吃，點不到會超不爽欸」。