民眾黨中央沒人敢講真話？陳智菡訴苦：不可能有誰把持柯文哲

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案尚未平息，立院黨團辦公室主任、時任競辦副總幹事陳智菡也成為黨基層不滿的對象。她今（25）日表示，風波已經第17天，外界很多評論說黨中央沒有人敢講真話，但事實是，「主席的通訊管道是超級暢通的」、「不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽。」陳智菡臉書沈寂2天後，今天重新公開發文指出，亂帳案是她加入柯文哲團隊後遇上的最大風暴，因為涉及錢與人，特別棘手。不僅民眾黨核心價值「財政紀律」屢遭質疑，還給了別人趁虛而入、指控「人謀不臧」的機會。陳智菡強調，很多評論稱黨中央沒人敢說真話，但基礎事實是，「主席的通訊管道是超級暢通的」，不管是幹部、黨外友人甚至是部分支持者都可以直接聯繫到他，「不可能有誰把持柯文哲，使他偏聽。」陳智菡也同意，黨內決策圈應該擴大，促成更多人願意齊心協力，攜手共渡危機。她並感傷大嘆，「好不容易打下的地基瞬間化為泥淖，髒水四濺，整個世界都被扭曲，不想被泥濘波及污染的人一一離去」，但她認為，夥伴與戰友會留下，因此還是要挺起胸膛，繼續努力。