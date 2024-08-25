鬼門關倒數！7-11普渡供品跳水「5折半價」　全家免費送MLB資料夾

鬼門關倒數，隨著民眾中元普渡需求大減，原先因應中元檔期開賣的「供品限定組」，陸續出現超殺優惠。7-11之前推出樂天小熊餅摺疊籃組299元、直接砍半5折價149元出清；柯南餅乾收納盒組也跌近半價，等於買餅乾還能獲得實用家居小物。全家便利商店則祭出MLB資料夾，單筆消費滿200元就免費送，共有8款可蒐集。
撿便宜的時候又到了，在8月18日中元節過後，緊接著9月2日就是鬼門關，雖然在鬼門關前仍可普渡祭拜，不過多數民眾都已拜完，針對中元檔期限定販售的IP聯名用品零食組，立刻出現跳樓價。
7-11即日起至9月3日發動最新中元優惠，不少限定組合出現超殺折扣，像是附送摺疊籃的樂天小熊餅乾組，摺疊籃是雙面圖案設計，內含9小包小熊餅乾（5包巧克力、4包草莓），整組原價299元，單件特價下殺到149元，等於直接對半砍5折。
同樣實用的還有PRETZ名偵探柯南收納組，共有柯南、基德2款收納盒，隨機出貨，搭配餅乾每組359元，目前也祭出優惠價199元，約5.5折也是直逼半價。
而超大包的「乖乖我要好運袋」，內含奶油椰子口味餅乾及乖乖鑰匙圈，原價175元、特價129元，約是7.4折。另有供品買一送一，澳洲厚切薯條平均一袋75元，韓國小小兵海苔平均單包11元。
此外，門市還有不少零食優惠，即日起至9月17日是流行名物季，許多進口零食買一送一，換算平均特價來看，日本愛心蘋果奶油餅乾70元、法國普拉媽媽餅乾禮盒150元、泰國豌豆20元。小糖果也有好康，不二家迷你麵包超人可可棒只要9元。
全家便利商店即日起至9月3日舉辦購物嘉年華，單筆消費滿200元就送「MLB資料夾」，包括紐約洋基隊等6隊，以及全隊徽款、球員款共8種款式，全台限量17萬份隨機發送。滿額還能抽Fami錢包購物金10萬元，共將抽出10名。此外，周末五六日加碼，單筆消費滿688元，加送整串厚棒衛生紙兌換券；指定支付單筆滿300元立折33元。
🟡2024民俗月（鬼月）時程
◾鬼門開：國曆8月3日晚間11時
◾中元節：國曆8月18日（農曆7月15日）
◾鬼門關：國曆9月2日晚間11時（農曆7月30日）
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7-11即日起至9月3日發動最新中元優惠，不少限定組合出現超殺折扣，像是附送摺疊籃的樂天小熊餅乾組，摺疊籃是雙面圖案設計，內含9小包小熊餅乾（5包巧克力、4包草莓），整組原價299元，單件特價下殺到149元，等於直接對半砍5折。
同樣實用的還有PRETZ名偵探柯南收納組，共有柯南、基德2款收納盒，隨機出貨，搭配餅乾每組359元，目前也祭出優惠價199元，約5.5折也是直逼半價。
而超大包的「乖乖我要好運袋」，內含奶油椰子口味餅乾及乖乖鑰匙圈，原價175元、特價129元，約是7.4折。另有供品買一送一，澳洲厚切薯條平均一袋75元，韓國小小兵海苔平均單包11元。
此外，門市還有不少零食優惠，即日起至9月17日是流行名物季，許多進口零食買一送一，換算平均特價來看，日本愛心蘋果奶油餅乾70元、法國普拉媽媽餅乾禮盒150元、泰國豌豆20元。小糖果也有好康，不二家迷你麵包超人可可棒只要9元。
全家便利商店即日起至9月3日舉辦購物嘉年華，單筆消費滿200元就送「MLB資料夾」，包括紐約洋基隊等6隊，以及全隊徽款、球員款共8種款式，全台限量17萬份隨機發送。滿額還能抽Fami錢包購物金10萬元，共將抽出10名。此外，周末五六日加碼，單筆消費滿688元，加送整串厚棒衛生紙兌換券；指定支付單筆滿300元立折33元。
🟡2024民俗月（鬼月）時程
◾鬼門開：國曆8月3日晚間11時
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