鬼門關倒數！7-11普渡供品跳水「5折半價」　全家免費送MLB資料夾

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▲7-11中元普渡供品祭出5折起優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲中元節限定的樂天小熊餅乾摺疊籃組，原價299元，單件特價149元，等於對半砍5折。（圖／業者提供）

▲PRETZ名偵探柯南收納組原價359元，特價199元約5.5折，折扣幅度直逼半價。（圖／業者提供）

▲「乖乖我要好運袋」原價175元、特價129元，約7.4折。（圖／業者提供）

▲澳洲厚切薯條平均一袋75元、韓國小小兵海苔平均單包11元。（圖／業者提供）

▲7-11日韓進口零食指定商品買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11門市多款糖餅買一送一，不二家迷你麵包超人可可棒平均9元。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家單筆消費滿200元送MLB資料夾，共8款隨機發送。（圖／業者提供）

鬼門關倒數，隨著民眾中元普渡需求大減，原先因應中元檔期開賣的「供品限定組」，陸續出現超殺優惠。，共有8款可蒐集。撿便宜的時候又到了，在8月18日中元節過後，緊接著9月2日就是鬼門關，雖然在鬼門關前仍可普渡祭拜，不過多數民眾都已拜完，針對中元檔期限定販售的IP聯名用品零食組，立刻出現跳樓價。7-11即日起至9月3日發動最新中元優惠，不少限定組合出現超殺折扣，同樣實用的還有PRETZ名偵探柯南收納組，共有柯南、基德2款收納盒，隨機出貨，而超大包的「乖乖我要好運袋」，內含奶油椰子口味餅乾及乖乖鑰匙圈，原價175元、特價129元，約是7.4折。此外，門市還有不少零食優惠，即日起至9月17日是流行名物季，許多進口零食買一送一，換算平均特價來看，全家便利商店即日起至9月3日舉辦購物嘉年華，，全台限量17萬份隨機發送。滿額還能抽Fami錢包購物金10萬元，共將抽出10名。此外，周末五六日加碼，單筆消費滿688元，加送整串厚棒衛生紙兌換券；指定支付單筆滿300元立折33元。◾鬼門開：國曆8月3日晚間11時◾中元節：國曆8月18日（農曆7月15日）◾鬼門關：國曆9月2日晚間11時（農曆7月30日）