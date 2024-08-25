坤達油頭熱舞！惡搞《想見你》海報　柯佳嬿火大回：有點過分爹斯

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▲坤達PO出劇中應援完整版，幽默說還好高雄演唱會的票已經賣完。（圖／翻攝自坤達IG）

▲坤達（左）在《正港分局》當中飾演一名外送員，且是地下偶像的應援會會長，從型男被打造成油頭宅男，讓不少觀眾超傻眼。（圖/Netflix提供）

Energy成員坤達在《正港分局》中飾演外送員謝正達，意外捲入成語殺人事件，也被發現和飾演法醫的大鶴都是其中一名死者茂木由美（阿部瑪利亞 飾）的狂粉，簡稱「茂怪」，劇中坤達的油頭扮相跌破粉絲眼鏡，就連柯佳嬿都曾留言要老公坤達使用她代言的洗髮精，該劇上映4天後，坤達在IG分享和大鶴的應援熱舞，自嘲，「還好高雄演唱會已經賣完了。」最後惡搞《想見你》海報，釣出柯佳嬿傻眼留言，「有點過分爹斯。」坤達在《正港分局》中飾演的外送員謝正達，是一個宅男狂粉，戴著黑框眼鏡頂著油頭，可怕的造型讓許多觀眾看完說，「坤達在哪？」還有人直接崩潰，「還我坤達」、「不可能把一個帥哥搞成這樣欸」、「要不要這麼犧牲」。而劇中坤達和大鶴都是「茂木由美」的粉絲，坤達PO出一段「茂怪應援」熱舞影片，只見他們兩個拿著手燈，看起來應該是練習很久，舞步記的非常熟悉，完全零包袱，坤達自嘲寫下，「來啊～來啊～難道我會怕嗎？要Po來Po啊～190個國家而已！還好吧～還好高雄演唱會已經賣完了。」影片一PO出就引來許多留言，「想看謝正達16蹲」、「高雄可以看到正達嗎」、「太可怕的應援」阿部瑪利亞也現身，「茂怪超～帥爹斯！」而影片中最後一幕是謝正達對著《想見你》的海報微笑，但仔細一看，海報上柯佳嬿的臉變成坤達，劇名也變成《想放手》釣出柯佳嬿回，「最後的海報有點過分爹斯。」