巷仔內／蜜月期結束！朝野進入深水區　賴清德內外夾攻挑戰大

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總統賴清德即將就職百日，將度過總統蜜月期的他，近來「內外夾攻」受到各項挑戰，而在綠營國會席次未過半情況下，身為「弱勢總統」的他，欲推展的法案難行，想要大破大立有所難度，形成僅能靠在野黨失分而得分的窘境；揮別立法院第一會期紛擾，下會期即將進入深水區、預料處理更敏感的議題，賴清德的挑戰才剛開始。賴清德當選2024年新任總統，雖然打破「八年執政魔咒」，但在總統票數未過半、國會席次也未單獨過半情況下，執政備受挑戰。立法院因綠委人數不足，先是錯失龍頭寶座，隨後又意外爆發「青鳥」大型抗爭行動，最後拉長戰線，延伸至憲法法庭戰；賴清德政府上任後，訴諸民生法案，卻也無法避免藍白聯手欲推的法案，在人數劣勢下，綠營屢屢吃鱉。賴清德執政滿月，大動作宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」及「全社會防衛韌性委員會」三大委員會，要替國家發展擬定戰略，目前有2委員會都已召開首場，也針對能源議題做討論，不過，該委員會為諮詢、輔佐性質，目前看似效果有限，最終是否能有所成果，還要讓「子彈飛一會」。另方面，黨內問題也是連環爆，賴清德上任不久後，甫接任海基會董事長鄭文燦，因擔任市長任內捲入土地弊案，被法院認定有逃亡、串證之嫌，將其羈押禁見2個月，爾後，行政院前發言人陳宗彥、交通部前部長李孟諺，也因桃色風波出事，民進黨立委林宜瑾則是捲入涉詐助理費疑雲，由於三人都屬於「台南幫」，引起在野黨乃至黨內聯想、大作文章。綠營一系列的負面新聞，賴清德子弟兵一一「落馬」、大大影響民進黨士氣，獨善其身的賴清德無法置身事外，身為黨內最高領導，威信因而受影響。據台灣民意基金會最新民調顯示，贊同賴清德處理國家大事方式的人，從5月58%一路下滑到8月46.8%，3個月支持者減少11.2%；此外，在好感度上，與5月相比，賴清德也下滑10.3個百分點，反感度明顯上揚5.7個百分點。兩項訊息都不利賴清德，且顯示其人氣已不如剛上任時，若社會支持不斷流失，執政將愈趨艱辛。立法院將迎來新會期，光是要不要召開臨時會，朝野政黨就已喬不攏，面對下會期將迎來NCC、考試院等人事案，預料朝野攻防將進入深水區，延續天天甲動的焦土戰，賴政府要如何應戰、拆解一波未平一波又起的黨內外炸彈，外界都等著看。