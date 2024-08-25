曝光台灣「美食力」！經濟部力推美食繁星　邀明星主廚分享經驗

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經濟部商業署推動美食繁星計畫，24日力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗。（圖／經濟部）

經濟部商業署推動美食繁星計畫，24日力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，次長陳正祺表示，Computex時全球矚目臺灣，各大科技CEO如黃仁勳、蘇姿丰都來到臺灣，曝光的不只科技力，更有臺灣的「美食力」，郭智輝部長高度期待透過臺灣的美食文化，讓世界從舌尖認識臺灣，也更喜歡臺灣，讓臺灣餐飲業注入更多來自國際的消費力。陳正祺指出，臺灣的科技力舉世聞名，科技始終來自人性，而人性不能少了美食，郭部長正是期待全球的觀光及商務人流，能夠順帶透過臺灣美食，更喜歡臺灣。事實上，臺灣能夠有這麼多好的宜居城市，不只是豐富的文化、安全的環境，也包括舒適的用餐氣氛跟美食。臺灣餐飲業去年已成為破兆的兆元產業，陳正祺次長說明，下一階段應該讓餐飲業不只是辛苦打拚的產業，還要能夠提高附加的價值跟價格。米其林是國際公認的美食指標，所以今天邀請新加坡的Zor Tan主廚、及臺灣知名的江振誠主廚，還有注重臺灣在地及永續食材的簡天才師傅、郭庭瑋師傅，另外還有高餐的李教授來指導，希望在場的美食達人們，可以給臺灣的店家們不同的星級洗禮，讓平民美食、高階餐飲成為臺灣被世界記得的重要回憶。陳正祺說，未來經濟部會有一系列活動，包括「臺灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，讓國際與本國觀光人潮，能夠在全國多條觀光路線中，順道享受臺灣美食。臺灣不僅是安全、進步的宜居所在，更是24小時都能找到好吃食物的美食國度，經濟部的工作是，希望協助國內餐飲業持續朝美味、精緻與高質化升級，讓世界看見臺灣的，不只晶片的算力，更有難忘的美食回憶。商業署此次舉辦「名廚交流及摘星工作坊」，一共三天，除了星級主廚分享外，也邀請國內不同世代的美食評論家來分享經驗，加上國內各家優質餐廳，包括心潮飯店、欣葉、春韭、儂來、膳馨、有春茶舘、錦霞樓等參與，期待能夠透過分享精緻餐飲的理論分享、星級主廚實作經驗，讓臺灣嚴選美食持續走向國際。