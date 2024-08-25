以黎互轟機場航班大亂！機場關閉一小時　加薩停火談判照樣舉行

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以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）週日（25）互相發動大規模空襲，雙方戰機與火箭彈交火攻勢使機場航班大亂，以色列主要機場也關閉了大約一個小時，即將降落的其他航班則緊急轉降其他機場；另一方面，儘管以色列宣布全國未來48小時進入緊急狀態，政府代表仍將前往開羅參加多方斡旋後展開的加薩停火談判。以色列與黎巴嫩緊張局勢在本週急速升溫，黎巴嫩真主黨動用大量無人機與發射超過100枚火箭彈攻擊以色列，作為最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）在上月底遭以色列空襲擊殺的報復；以色列國防軍則出動戰機打擊真主黨在黎巴嫩境內的據點，該國防長葛朗特（Yoav Gallant）稍早亦宣布，未來48小時國家進入緊急狀態，總理納坦雅胡辦公室則宣布取消例行的全體內閣會議，將於當地上午7時召開安全內閣會議。這是以哈戰爭爆發以來，以色列與黎巴嫩真主黨最激烈的一次交火，雙方交火也導致以色列的特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）航班大亂，在主要機場長達一小時的關閉期間，多架飛機降落在埃拉特附近的拉蒙機場等其他機場。以色列機場管理機構表示，許多從班古里昂國際機場出發的航班會受到延誤，至少在數小時內都不會起飛，當局也建議旅客隨時關注航空公司資訊更新航班時刻表。與此同時，以色列軍方電台、以色列時報等多家媒體引述該國外交圈消息人士透露，原計畫週日參加加薩停火談判的政府高級官員仍將率團前往埃及開羅，其中包含以色列對外情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）、對內維安情報機構國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）等人。以色列政府強調，對黎巴嫩真主黨據點發動大規模空襲並非是為了發動「入侵黎巴嫩的全面戰爭」，報導則稱消息人士透露美方持續施壓要求以色列達成協議，以色列方則表態有人質交換的可能就願意繼續談判。