跟陳其邁搶江蕙？蔣萬安：單純希望二姐能在大巨蛋歷史一刻復出

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媒體報導，北市、高雄都在向二姐江蕙招手舉辦復出演唱會，媒體披露，北市府已透過經紀人陳子鴻跟江蕙接觸。台北市長蔣萬安今（25）日受訪時口風很緊，僅強調單純非常希望二姐江蕙能夠在大巨蛋首度舉行非體育賽事活動的歷史一刻復出登台獻唱，絕無任何政治競爭考量。蔣萬安今天出席北捷爵士快線啟動活動，與市民共同搭乘車廂中響起爵士樂的首班列車同歡。蔣萬安受訪時被問到與江蕙接觸商量大巨蛋復出演唱會的進度如何？他則回應，起初邀請江蕙的想法非常單純，大巨蛋國人引領期盼32年，終於能夠在去年克服一切困難完工、舉辦棒球賽事；今年市府也用盡全力排除過去重重限制，終於能夠舉辦非體育賽事、包含演唱會在內。「所以當大巨蛋能夠舉辦第一項非體育運動賽事的活動時，我們當然希望二姐江蕙能夠在這個歷史的一刻，能夠復出登台獻唱，我想也只有二姐江蕙能夠匹配這樣的歷史時刻。」蔣萬安強調，會繼續努力爭取將會復出演唱會。至於媒體報導，今年國慶晚會拍板在台北大巨蛋舉行，江蕙屆時也可能在晚會中獻唱。蔣萬安則未正面回應江蕙是否會在當晚獻唱，僅表示，國慶晚會會依照自治條例審查，審查通過後就會確定在大巨蛋舉行。「這是國家慶典、是中華民國生日。我們一定希望在這次晚會融入更多中華民國元素，而且讓國人都可以一起來慶祝中華民國113年生日。」