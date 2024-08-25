孫振歐洲大賽奪冠！續寫台灣霹靂舞新紀錄　激動直呼：這太扯了

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我國霹靂舞好手孫振（Quake）在今年巴黎奧運仍寫下台灣第一人紀錄，奧運後繼續在歐洲征戰，先在日前的荷蘭IBE國際嘻哈舞蹈節1vs1 Battle獲得亞軍，接著於今（25）日斯洛伐克舉行的The Legits Blast OutBreak勇奪1vs1 Battle冠軍，為台灣的霹靂舞再創佳績，讓他開心發文直呼「太扯了！」孫振歷經重重考驗，遞補拿下巴黎奧運門票，成為台灣第一位登上奧運舞台的霹靂舞選手。初次征戰五環殿堂，孫振在小組賽首戰完勝摩洛哥選手Billy，但接下來卻不敵荷蘭選手Menno、哈薩克Amir，無緣晉級8強，但仍舊創下台灣霹靂舞奧運史上最佳成績。巴黎奧運結束後，孫振繼續待在歐洲征戰，前往荷蘭參加霹靂舞界指標賽事「IBE國際嘻哈舞蹈節」，在1vs1 Battle拿下亞軍，隨後在斯洛伐克的The Legits Blast festival奪下1vs1 Battle冠軍，保送2025年的歐洲爆發節「Outbreak Europe」比賽資格。孫振再為台灣爭光，賽後在社群媒體發文，「講不出話……這一切太扯了！」之後他將前往葡萄牙，繼續參加全球指標性的霹靂舞賽事。