薔薔遭扒手盯上！逛ZARA包包慘被偷　13萬卡地亞戒指沒了當場爆哭

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▲薔薔的竹籐編織包在ZARA被偷，她說自己試穿衣服前還有看到包包被擺在朋友旁邊。（圖／薔薔YouTube）

▲薔薔在歐洲被偷走包包，走去報案的路上難過痛哭。（圖／薔薔YouTube）

34歲女星薔薔（林嘉凌）個性潑辣、言詞犀利，真實不做作的個性讓她備受粉絲喜愛。近日薔薔也分享自己到歐洲旅遊的故事，她造訪位在西班牙的ZARA創始店，開心試穿衣服的同時竟發生意外；薔薔隨身攜帶的包包被扒手偷走，裏頭放著13萬元的卡地亞黃金鑽戒，還有香港買的戰利品，總損失破14萬台幣，讓薔薔超級崩潰，當街痛哭吶喊「我覺得很難過」。薔薔近日在自己的YouTube頻道上傳最新影片，分享在歐洲遇到扒手的悲慘故事。當時薔薔在連鎖服飾店ZARA試穿衣服，她把包包放在同行的男性友人旁邊，以為對方會幫看，誰料友人也沒注意，包包就這樣悄悄被偷走；等薔薔回過神來時，包包已經消失的無影無蹤，她只好趕緊向店員求助，想看看是否能調閱監視器畫面。ZARA店員表示，薔薔他們必須先去報警，沒辦法馬上給她看監視器，薔薔只好失落的到警局排隊報案，路上還忍不住淚崩，邊走邊哭著說：「我覺得很難過，我覺得很誇張，但我知道可能找不到，找不回來了」。薔薔和助理回憶，當時他們在逛街時就有一群人徘徊在他們附近，很可能就是小偷們。警方告訴薔薔，報警立案後調查中心會準備好文件，再向ZARA店面調取監視器畫面，ZARA收到通知後會把影片寄給調查中心，調查中心才能幫她找找看是否有拍到小偷的身影，這可能需要花費幾天或是幾週的時間，但也不一定能把失物找回來。薔薔說包包裡放著她的卡地亞鑽戒和香港買的戰利品，總價值超過14萬台幣，唯一值得慶幸的是，她當時把手機一起拿進試衣間拍照，所以手機沒有被偷。不過薔薔逛街無端賠上十幾萬元，讓她心情十分低落，在西班牙吃晚餐的時候也難過地說：「我現在食之無味」。