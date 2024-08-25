尼克新賽季能威脅塞爾提克寶座？傳奇球星KG：他們過不了綠色障礙

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NBA美國職籃紐約尼克上個賽季儘管闖進到季後賽第二輪，卻受制於傷病困擾以及主帥Tom Thibodeau過於保守的調度，最終在次輪搶七大戰上不敵溜馬，也無緣闖進東區冠軍戰。而休賽季他們則是大肆補強，除了與當家球星Jalen Brunson簽下一份4年1.565億美元（約新台幣51億元）提前續約合約，也透過交易找來明星後衛Mikal Bridges，新賽季將要挑戰塞爾提克的龍頭寶座，，本來他如果等到明年夏天，有機會簽下一份為期5年總價2.69億美元的續約合約，但他選擇以更少的錢續約，少拿1.13億美元，等同變相降薪，此舉無疑幫助尼克隊擁有更多的薪資空間。而後續尼克隊也不辜負Brunson的期待，先是送出包括2025、2027、2029、2031這4個非保護的首輪選秀權，一個受保護原的2025年首輪選秀權，還有1個2028年的非保護首輪互換權，與1個2026年次輪選秀權，加上老將Bojan Bogdanovic，才向籃網要到Mikal Bridges。隨後尼克並與上賽季季中從暴龍交易到手的OG Anunoby，完成提前續約。，尼克在休賽季這幾筆補強過後，也更有實力與本錢，能夠在新賽季挑戰冠軍寶座。不過塞爾提克傳奇球星Kevin Garnett，稍早在自己主持的新一期《KG Certified》節目上，談到了新賽季的紐約尼克，他則說到，「尼克正試著做一些不一樣的事情，他們休賽期做了很多很大的動作，他們渴望能有大動靜。