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巴黎帕運開幕典禮　田徑名將劉雅婷、桌球好手陳柏諺任我國掌旗官

記者黃建霖/綜合報導

▲巴黎帕運開幕典禮我國掌旗官陳柏諺，桌球新星陳柏諺是第一次參加帕運，也是本屆取得資格第一人。（圖／體育署提供）
▲巴黎帕運開幕典禮我國掌旗官陳柏諺，桌球新星陳柏諺是第一次參加帕運，也是本屆取得資格第一人。（圖／體育署提供）
2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)即將於8月28日晚間在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，教育部體育署今（25）日公布開幕典禮我國代表團男、女掌旗官，由4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷，及首度參賽且獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺共同擔任。

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劉雅婷、陳柏諺擔任掌旗官

第四度踏上帕運舞台的劉雅婷選手，因患有先天性病變影響到視力，直到高中接觸到田徑，才展開人生新的篇章，並在去年杭州亞帕運揮別受傷低潮，一舉贏得田徑女子標槍F13級銅牌。

至於首度登上帕運殿堂的桌球好手陳柏諺，跟隨姊姊腳步踏上桌球之路，還不滿18歲的他不僅在我國代表團年紀最小，更是本屆首位取得帕運資格的選手，而他在杭州亞帕運則是勇奪TT11級桌球男單金牌，被視為代表團在本屆巴黎帕運的奪牌熱門。

任掌旗官殊榮　劉雅婷：感覺蠻酷的

劉雅婷表示，上屆東京帕運已經有開幕式掌旗官的經驗，當時感覺新鮮也很開心，只是與田徑隊友楊川輝搭配被說走得太快，因此這次會放慢一點節奏，「這也是我第1次不是在田徑場開幕，感覺蠻酷的，而且好像會有更多觀眾，期待更清楚聽到觀眾的聲音。」。陳柏諺則提到，聽到要擔任開幕式掌旗官當下，心情有點嚇一跳，不過很開心帶領我國代表團進場，到時候會再與劉雅婷討論如何配合。

體育署表示，本屆巴黎帕運自8月28日至9月8日辦理，總計為期12天的征戰，代表團於前(23)天帶著國人的祝福啟航，請國人攜手集氣，一同為帕拉選手精彩表現喝采，同心協力制勝巴黎。

▲巴黎帕運開幕典禮我國代表團掌旗官劉雅婷，劉雅婷4度參加帕運，是我國標槍好手。（圖／體育署圖供）
▲巴黎帕運開幕典禮我國代表團掌旗官劉雅婷，劉雅婷4度參加帕運，是我國標槍好手。（圖／體育署圖供）

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