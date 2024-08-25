台鐵公司：實車測評E500電力機車　計劃9月下旬加入營運行列

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▲台灣鐵路公司表示，E500電力機車預計9月加入營運行列。（圖／台灣鐵路公司提供）

▲台灣鐵路公司表示，E500電力機車預計9月加入營運行列。（圖／台灣鐵路公司提供）

▲台灣鐵路公司表示，E500電力機車預計9月加入營運行列。（圖／台灣鐵路公司提供）

台灣鐵路公司今（25）日表示，除了R200柴電機車以外，目前新銳的E500電力機車也已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，進入正線試運轉，計劃9月下旬加入營運行列。台鐵公司表示，為了持續強化行車運轉安全，落實推動5年安全提升計劃、SMS安全管理系統落實至基層等各項安全改革方案，並且全力進行硬體更新，而在車輛設備方面，除了數月以前加入營運的R200柴電機車，新銳的E500電力機車也已進入實車測評，額定動力是PP機車的1.8倍，車上具備三合一停車緊急按鈕、限速備援、空轉滑走抑制、車門與動力連鎖等多項功能，客車車廂則也改為440V直接供電。台鐵公司指出，改造的PP客車廂也將SIV移除、減少電子卡、新增車內CCTV保全錄影、更新輔助供電與控制跳線（96芯），大幅提高行車運轉妥善率及安全效能。台鐵公司董事長杜微經由機務處長鄭國璽、副處長蕭建廷、七堵機務段段長陳俊安、行控處處長梁育裕、營業處處長陳榮彬等人陪同，前往七堵機務段視察E500電力機車整備情形，搭乘8771次試運轉列車，慰勉機、運工作人員的辛勞。杜微指出，新車投入原本即屬安全提升計劃的一環，試車過程的司機員、乘務、調車人員的訓練務必符合安全規範，提供最佳操作保障，E500電力機車計劃9月下旬加入營運行列。