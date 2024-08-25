李四川喊高雄人後悔罷韓　柯學先生諷：你七月半看到鬼吧

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台北市副市長李四川今（25）日為基隆市長謝國樑站台表示，很多高雄市民後悔罷免高雄前市長韓國瑜，相關言論一出，引發各界討論。對此，知名粉專柯學先生諷刺，「你七月半看到鬼吧」；曾參選高雄市議員的前空姐黃敬雅則舉例說，高雄人趕走韓國瑜，迎來市長陳其邁，讓賽馬場變成台積電。罷免謝國樑投票將在10月13日舉行，李四川今呼籲市民出來投不同意票，並表示有很多高雄市民現在才後悔罷免韓國瑜，但世上沒有後悔的藥。對此，黃敬雅在臉書發文指出，謝國樑就是年輕版的韓國瑜，基隆經過8年的翻轉，結果謝國樑不到2年就通通還回去，基隆人沒有欠國民黨什麼；她以高雄的經驗表示，高雄人趕走韓國瑜，迎來陳其邁市長，讓賽馬場變成台積電，所以「選錯人賽馬場，選對人晶圓廠」就是拆樑行動的一個最好例子。知名粉專柯學先生也諷刺，「你七月半看到鬼吧」；知名粉專「高雄好過日」則說，「罷韓是高雄人做過最正確的決定，後悔的是曾經讓草包選上，因此罷韓確實是由後悔而來，高雄人學到的是，後悔是有機會可以改變的，命運掌握在自己手上，與基隆市民共勉之」。