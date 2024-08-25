童心童玩闖關齊反毒　高市毒防局親子探索營路竹登場

高雄市政府毒品防制局為強化暑期親子毒防宣導活動，特別由法務部補助經費，並與教育部、衛福部食藥署共同指導，於今(25)日在路竹體育園區舉辦113年無毒家園親子同樂探索營「童心童玩闖關齊反毒」，吸引千人超過300組親子踴躍報名參加，家長陪伴孩子共同防毒闖關、認識毒品危害、拒絕毒品，童玩同樂更拉近親子距離，強化家庭支持力，讓親子歡樂度暑假同時遠離毒品。
毒防局以「玩家遊戲打怪」導入毒品防制概念，設計5款打擊毒品怪獸及尋寶闖關遊戲，融入識毒、拒毒、防毒、戒毒等知識，促進親子的互動與合作，闖關成功即可體驗沙畫、打彈珠、雞蛋糕及日式手燒仙貝等4種童玩，炎炎夏季也特別準備來自新加坡的「手切冰」，讓大家冰涼消暑，還有串場啦啦隊表演、魔術泡泡秀及街頭藝人吉他演奏，活動精彩豐富，完成所有闖關與童玩體驗後，更貼心的贈送餐盒，帶給親子好玩好吃的歡樂假日。
法務部朱念慈科長、衛生福利部心理健康司李炳樟簡任技正、食藥署宋居定科長、教育部賴竑融教官、法務部鍾斐凡科員、立委林岱樺、議員陳明澤以及邱志偉、許智傑、賴瑞隆等立委代表；黃明太、李亞築議員等代表、高雄少年及家事法院廖家陽庭長、路竹區薛茂竹區長、岡山區陳振坤區長、少年警察隊楊順益副隊長、少輔會李坤珍督導、高雄市醫師公會朱光興理事長、王玲理事、高雄縣醫師公會黃重器常務監事、蘇玉良監事、大同醫院楊淵韓副院長、第一藥師公會戴慶玲理事長、陳聰輝理事、高雄市各級學校家長會長協會洪啓文諮議委員、米迦勒社會福利協會時令瑤執行長、臺灣紅絲帶基金會金家玉秘書長、一甲國小、竹滬國小、路竹國小、蔡文國小等校長以及路竹區各里長等均熱情出席支持。
法務部科長朱念慈致詞表示，毒品防制在中央各部會是共同網絡齊力推動的目標，中央及地方要共同攜手努力，家庭、社區、學校、非營利組織，也要共同為孩子建立反毒防護網，透過今天的親子活動能夠強化這樣目標。
衛生福利部心理健康司李炳樟簡任技正致詞表示，中央努力推動毒品防制政策與地方政府合作非常重要，高市毒防局近來獲得政府服務獎、社安網第一名肯定及個管員進用率達95%以上，積極強化地方毒品防制工作，今天的活動也非常用心有特色。
毒防局長林瑩蓉致詞表示，特別感謝法務部、衛福部、教育部對這次活動的補助及長官蒞臨指導，這活動獲得家長熱烈迴響，報名很快爆滿，也要感謝路竹區各學校的支持，毒防局特別規劃在路竹區舉辦，就是希望把反毒宣導資源扎根偏遠區域，平均在全市各區，並強化暑期親子毒品防制工作，孩子的成長，最珍貴的禮物就是愛與陪伴，希望家長在暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係，而毒品易透過食物包裝引誘青少年好奇接觸，尤其暑假期間，要避免青少年涉入不當場所或接觸毒品的機會，希望透過寓教於樂的防毒闖關活動，讓家長與孩子共同了解毒品危害、勇敢拒絕毒品，讓反毒教育從家庭出發，深入社區與學校，攜手守護無毒家園，並鼓勵家庭走出戶外，培養健康休閒，凝聚家庭力。
橋頭地方檢察署、教育局家庭教育中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、警察局少年警察隊、新聞局、消防局路竹消防分隊、市立大同醫院、善慧恩社會慈善基金會、米迦勒社會福利協會等網絡單位均共同參與活動設攤宣導。毒防局強調若有藥癮問題，可撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線0800-770- 885（請請你幫幫我），尋求協助。
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法務部朱念慈科長、衛生福利部心理健康司李炳樟簡任技正、食藥署宋居定科長、教育部賴竑融教官、法務部鍾斐凡科員、立委林岱樺、議員陳明澤以及邱志偉、許智傑、賴瑞隆等立委代表；黃明太、李亞築議員等代表、高雄少年及家事法院廖家陽庭長、路竹區薛茂竹區長、岡山區陳振坤區長、少年警察隊楊順益副隊長、少輔會李坤珍督導、高雄市醫師公會朱光興理事長、王玲理事、高雄縣醫師公會黃重器常務監事、蘇玉良監事、大同醫院楊淵韓副院長、第一藥師公會戴慶玲理事長、陳聰輝理事、高雄市各級學校家長會長協會洪啓文諮議委員、米迦勒社會福利協會時令瑤執行長、臺灣紅絲帶基金會金家玉秘書長、一甲國小、竹滬國小、路竹國小、蔡文國小等校長以及路竹區各里長等均熱情出席支持。
法務部科長朱念慈致詞表示，毒品防制在中央各部會是共同網絡齊力推動的目標，中央及地方要共同攜手努力，家庭、社區、學校、非營利組織，也要共同為孩子建立反毒防護網，透過今天的親子活動能夠強化這樣目標。
衛生福利部心理健康司李炳樟簡任技正致詞表示，中央努力推動毒品防制政策與地方政府合作非常重要，高市毒防局近來獲得政府服務獎、社安網第一名肯定及個管員進用率達95%以上，積極強化地方毒品防制工作，今天的活動也非常用心有特色。
毒防局長林瑩蓉致詞表示，特別感謝法務部、衛福部、教育部對這次活動的補助及長官蒞臨指導，這活動獲得家長熱烈迴響，報名很快爆滿，也要感謝路竹區各學校的支持，毒防局特別規劃在路竹區舉辦，就是希望把反毒宣導資源扎根偏遠區域，平均在全市各區，並強化暑期親子毒品防制工作，孩子的成長，最珍貴的禮物就是愛與陪伴，希望家長在暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係，而毒品易透過食物包裝引誘青少年好奇接觸，尤其暑假期間，要避免青少年涉入不當場所或接觸毒品的機會，希望透過寓教於樂的防毒闖關活動，讓家長與孩子共同了解毒品危害、勇敢拒絕毒品，讓反毒教育從家庭出發，深入社區與學校，攜手守護無毒家園，並鼓勵家庭走出戶外，培養健康休閒，凝聚家庭力。
橋頭地方檢察署、教育局家庭教育中心、社會局家庭暴力及性侵害防治中心、警察局少年警察隊、新聞局、消防局路竹消防分隊、市立大同醫院、善慧恩社會慈善基金會、米迦勒社會福利協會等網絡單位均共同參與活動設攤宣導。毒防局強調若有藥癮問題，可撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線0800-770- 885（請請你幫幫我），尋求協助。