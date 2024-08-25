民眾黨黨內互打檯面化　戰狼陳智菡嗆「中市府蔡顧問」因果錯置

我是廣告 請繼續往下閱讀

中 更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

民眾黨主席柯文哲的政治獻金風暴延燒，黨內互打已經直接搬上檯面。前立委蔡壁如新闢節目直指「市府那一圈」不希望她回黨中央，並且要「戰狼」出來拼2026選舉；有「戰狼小姐姐」之稱的立院黨團辦公室主任陳智菡今（25）日回應，蔡壁如不能參加民眾黨高層黨務工作，其實是因為她是台中市政府有給職顧問，因此「蔡顧問」的說法有諸多因果錯置的地方。民眾黨立院黨團主任陳智菡今天出席黨內會議時受訪，被問到前立委蔡壁如在中天的新節目《壁咚政治》直言市府派不願意她回黨中央，並提到黨中央有「戰狼」稱號、有影響力的人，可以出戰2026地方選舉。對此，陳智菡則回應，「她說的戰狼是指誰？我想可能要釐清一下！剛剛說的應該是『台中市政府顧問蔡壁如』傳出來的說法。」陳智菡大嗆蔡壁如，「蔡顧問可能在節目上頭，在黨內事務有一些指教意見，訪問中提到的事情都有一些違背因果關係」。陳智菡說，根據她過去任職北市府顧問的經驗，有給職顧問其實是準公務員身分，不能涉入政黨活動。因此蔡壁如不能參加民眾黨高層黨務工作，其實是因為她是中市府顧問。至於要不要投入個人選舉？陳智菡則強調，「加入黨之後，我們柯文哲主席所交付給我的任何任務，我都是全力執行。過去是如此，未來也是如此。」至於自己似乎被歸類為「北市府那一圈」，陳智菡則表示，柯文哲8年市長任期有很多幕僚，甚至包含現在的台中市政府顧問、過去的蔡壁如委員，蔡壁如以前也是台北市政府顧問，「她自己是不是也能歸類市府派的」？記者追問，是否歡迎蔡壁如回黨中央？陳智菡則回應，「歡迎任何人加入台灣民眾黨」。