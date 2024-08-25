許光漢被目擊教室上課！役男跑步偷看「可愛小光頭」　靠號碼認人

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▲許光漢剃小平頭入伍服役，將和1157人在成功嶺替代役訓練班完成21天新訓。（圖／金盞花大影業提供）

▲▼許光漢低調入伍，經紀公司透露最快也要明年8月底才會回歸演藝圈。（圖／許光漢IG、NOWNews攝影中心）

33歲「國民老公」許光漢入行11年紅遍兩岸三地，日、韓也有大批死忠粉絲，其中不乏演藝圈明星，他選擇在事業正值巔峰時入伍服役，留下影集《正港分局》、韓劇《無路可走：輪盤賭》等新作品，供影迷一解相思之愁。許光漢目前在成功嶺接受新兵訓練，有役男目擊他和同袍在教室上課，直呼：「很可愛的小光頭！」一名女軍官昨（24）日在Threads分享和男同事的對話截圖，對方表示，下午跑步時經過替代役某中隊，看到許光漢坐在教室裡上課，形容「很可愛，小光頭穿號碼衣」，還說役男都長得一樣，必須認個人衣服上的號碼牌。原PO寫下：「我朋友只是在營區跑步就可以看到許光漢，到底是上輩子燒多少好香？」該貼文發布近1天，累計3.3萬瀏覽次數，網友迴響熱烈，「我也想看，救命」、「我只看到『很可愛』三個字」、「唉！當明星真辛苦」、「我也要去服兵役」、「好羨慕！」還有人透露，朋友跟許光漢同梯、同寢室，兩人有聊過天，目前部隊不少人每晚都準時更新許光漢的動態。據了解，20日下午2點多，許光漢獨自現身台中成功嶺報到，以替代役第258梯次入營，經過尿液篩檢等健康檢查，22日跟同袍參加開訓典禮，接著就是進行一連串操練、打靶、課程研習等事項，未來會在替代役訓練班跟1157人完成21天新訓，預計9月9日撥交給下個受訓單位，結訓後再前往民間機關服完為期1年的兵役。