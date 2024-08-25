才答應鼓鼓求婚！大元開心宣布當媽　曬「兒子老公」甜蜜合照

藝人大元（林艾璇）和歌手鼓鼓低調交往11年，今年3月鼓鼓求婚成功，小倆口也開始在社群平台上大方放閃。今（25）日大元突然在IG宣布自己再度「當媽」，還曬出鼓鼓與「兒子」的合照，而大元口中的「兒子」其實是家中的新愛犬「呂小柱」。
大元開心曬照宣布「當媽」 家中新成員曝光
大元今日在IG發文，標題開心寫下：「隔了一年又五個月，我又再度當媽了」她坦言自己在歷經喪犬之痛後，其實持續關注、猶豫很久，也不斷告訴自己能帶給狗狗幸福，因此便決定領養了從非法繁殖場救出來的狗狗，並暫時將它取名為「呂小柱」。
淚曝「兒子」被割聲帶 大元呼籲：抵制非法養殖場
大元心疼透露「呂小柱」的聲帶被割掉了，目前還很怕生，因此都會躲在家裡角落，一點聲響就會被驚醒，不過大元也自信承諾將讓「呂小柱」成為這世界上最幸福的小狗。
由於狗狗是從非法養殖場救回來的，大元也在文中不斷嚴正呼籲粉絲：「抵制非法繁殖場！」希望大家領養前都要想好，一旦決定認養就是一輩子的事情。
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大元今日在IG發文，標題開心寫下：「隔了一年又五個月，我又再度當媽了」她坦言自己在歷經喪犬之痛後，其實持續關注、猶豫很久，也不斷告訴自己能帶給狗狗幸福，因此便決定領養了從非法繁殖場救出來的狗狗，並暫時將它取名為「呂小柱」。
淚曝「兒子」被割聲帶 大元呼籲：抵制非法養殖場
大元心疼透露「呂小柱」的聲帶被割掉了，目前還很怕生，因此都會躲在家裡角落，一點聲響就會被驚醒，不過大元也自信承諾將讓「呂小柱」成為這世界上最幸福的小狗。
由於狗狗是從非法養殖場救回來的，大元也在文中不斷嚴正呼籲粉絲：「抵制非法繁殖場！」希望大家領養前都要想好，一旦決定認養就是一輩子的事情。