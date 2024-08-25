李智凱不輕言退役！瞄準名古屋亞運、洛杉磯奧運　力拚全滿貫紀錄

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曾在東京奧運奪得男子體操鞍馬銀牌的「鞍馬王子」李智凱，雖然今年無緣巴黎奧運，但他並未打算退役。教練林育信表示，李智凱將繼續朝2028年洛杉磯奧運邁進，在此之前先準備名古屋亞運，希望子弟兵能夠完成「全滿貫」目標。李智凱去年在杭州亞運完成鞍馬金牌連霸，不過卻因腳踝受傷，錯失巴黎奧運資格。李智凱坦言，為體操付出了22年的心血，結果卻如此令人失望，需要時間來沉澱，但這並不會影響他繼續追求體操夢想的決心。教練林育信表示，這段時間對李智凱來說心理建設非常重要，目前李智凱已完成腳踝手術，並進入復健階段，預計明年賽季強勢回歸。李智凱將目標放在名古屋亞運和洛杉磯奧運，同時也計畫參加世錦賽、世界單站大賽，最終目標是奧運金牌，期盼能與台灣拳后林郁婷一樣，實現「全滿貫」的夢想。華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，每屆都會在高雄國家運動訓練中心舉行，讓小小體操員們在國家級的體操場地，接受國家隊教練團的悉心指導，因此深受家長與學員的熱烈歡迎。本週末華南銀行舉辦「小小體操營」，教練團隊陣容除由國家總教練林育信領軍外，還有大同高中總教練鄭焜杰全力支持，並邀請多位國家級選手包括莊佳龍、葉政、蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧等體操名將，為小小體操員們提供最專業的指導。林育信表示：「很感謝華南銀行持續在體操項目的投入，讓我們教練團連續五年都可以為各地，對體操有興趣的小朋友安排訓練與體驗課程，看到不斷有新血的加入，相當欣慰與感動，也透過體操營感受到孩子們的滿滿的正能量，不管是推廣場或競技場，都十分有意義。」