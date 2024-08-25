賴清德下令暫時勿談縣市長黨內初選　陳亭妃、林俊憲這樣說！

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民進黨主席賴清德日前在中常會下令，黨內暫勿談論2026縣市長選舉問題，被視為爭取下屆台南市長黨內提名的立委林俊憲、陳亭妃今（25）日陪同賴清德跑行程，被問到此事時，陳亭妃表示，賴清德是公共財，在選舉部分就是不參與，現階段所有人就不要拿賴清德看板到處對外宣傳；林俊憲則說，黨內初選應比較低調、鴨子划水，別在這個時間點讓外界以為民進黨初選又開始。賴清德今先後到台南市台灣首廟天壇與下大道良皇宮參香、揭匾，包含台南市長黃偉哲、議長邱莉莉及立委林俊憲、陳亭妃、王定宇等人也都到場。針對賴清德日前在中常會上的提醒，陳亭妃受訪時說，賴清德日前提到，現階段不適宜談市長選舉，因為太早了，且也表達非常清楚，賴清德是公共財，在這一層選舉部分就是不參與。陳亭妃也說，現階段所有人不要再拿賴清德看板到處對外宣傳，因為賴清德態度很清楚，現階段不要談論選舉，一切都尊重黨主席。林俊憲受訪時則說，賴清德在中常會所講是全國，認為民進黨現階段應優先處理執政遇到的問題，至於選舉、黨內初選應比較低調、鴨子划水，不必要在這個時間點讓外界以為民進黨初選又開始、又在搞下一場選舉，希望大家用比較潛水式的方式進行。