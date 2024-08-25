日本公開賽／周天成世界排名升上第9近年新高　年終賽積分居榜首

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台灣羽球一哥周天成今（25）日在超級750系列日本公開賽決賽，以17：21、20：22遭直落二不敵法國19歲新星Alex Lanier，無緣奪下本季第二冠。儘管如此，周天成世界排名將在下週升至第9名，寫下自2023年以來的新高，同時他在年終賽積分榜上依然穩居榜首。34歲周天成在今年日本公開賽表現出色，先後擊敗中國好手陸光祖、台灣隊友李佳豪、泰國名將王高倫，以及日本「磨王」奈良岡功大，一路殺進決賽，但可惜在決賽連兩局被逆轉落敗，無緣冠軍。周天成在日本公開賽收穫亞軍進帳9350積分，積分達到71877分，超越印尼名將金廷，下週重新登上世界第9的位置，這也是2023年以來個人的最高排名。此外，周天成的年終總決賽參賽積分已經累計71720分，成為本季男單首位突破7萬分大關的選手。法國新星Lanier本次賽事摘下生涯首座750系列冠軍，下週世界排名將從第29名躍升至第20名，至於台灣「左手重砲」林俊易雖在16強止步，但世界排名將升至第14名，也是生涯新高。