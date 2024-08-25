出國行李箱注意了！地勤苦勸「別用這些東西」　最嚴重恐癱瘓機場

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▲地勤人員透露，行李箱外觀越乾淨，反而更能快速抵達目的地。（圖／翻攝Pexels）

▲有機場地勤無奈發文，提醒很多旅客「束帶都綁錯」，而本圖的綁法就是錯誤示範，需將綁帶穿過把手把綁成直向。（示意圖／Pexels）

暑假已經進入尾聲，許多民眾都趁著最後這段時間趕緊飛出國玩，對此，也要注意行李箱若貼了貼紙或ID膠帶做註記，反而會影響行李搬運效率，讓機場的地勤人員感到困擾，除此之外，嚴重甚至還有可能會癱瘓機場的東西，也就是「行李綁帶」，其中原因也揭曉了。據《耶路撒冷郵報》報導，有許多旅客都喜歡在自己的行李上使用貼紙或吊牌當作識別特殊記號，但其實這反而，在愛爾蘭都柏林機場（Dublin Airport）機場工作的行李搬運工阿貝爾約翰（Abeljohn）就深受其擾。阿貝爾約翰解釋，一些旅客為了方便辨識行李，會在行李貼上，這反而會影響機場行李掃描儀辨識的效率，「」。阿貝爾約翰也證實，未使用任何識別標記的行李箱更容易、更快速抵達目的地，並建議旅客「撕掉舊貼紙或是識別膠帶，因為它會在掃描過程中造成混亂」，避免抵達目的地後還要苦等行李。除了識別膠帶（ID tape）或貼紙影響機器辨識行李之外，日前台灣一位地勤人員也在社群平台在Threads上呼籲，旅客們盡量不要使用「行李束帶」，若真的要用也需要綁對方法，也就是「把綁帶穿過把手把綁直向」。地勤隨後解釋原因，機場內所有行李都是機器運送，萬一行李束帶在中途脫落或是卡住轉盤，有可能被捲入運輸帶內部，造成行李輸送帶故障，一旦故障，全機場都會遭殃，「包含地下室的，那就會全部的人都不能使用」，直接癱瘓機場行李的運輸。不少機場工作者認同回應，「我是航勤，天天在底下撿行李束帶，有時候還會卡到，要瘋了」、「機場地下室真的一堆束帶」、「我是行李分揀員，現在上班去機場看到旅客的束帶很鬆都想上前說這樣其實很危險！對我們的設備也危險」。