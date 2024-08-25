日本公開賽／山口茜終於笑了！2:0擊敗布桑蘭　4次奪冠史上第一人

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2024日本羽球公開賽女單冠軍戰今（25）日在橫濱競技場進行，世界排名第5的日本名將山口茜對決泰國的布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan），在激戰兩局後以2：0強勢取勝，拿下自己今年首冠，同時也是生涯在日本公開賽的第4座冠軍。賽後她笑逐顏開，談到奧運會的規劃，她說自己計畫參加韓國公開賽，但之後的事仍沒有想法。在今天的決賽舞台上，山口茜展現實力，首局以21：11的大比分先下一城，次局打得更放鬆，除了殺球維持水準之外，也用其他不同的球種戲耍對手，再以21：10拿下，這是她生涯第4次拿下日本公開賽冠軍，也是賽史第一人。今年女單五大天王之中，安洗瑩拿了馬來西亞公開賽、法國公開賽、新加坡公開賽和奧運，馬琳拿了全英公開賽，陳雨菲拿了印尼公開賽，戴資穎拿了印度公開賽，只有山口茜因傷表現下滑，在此之前顆粒無收。不過回到熟悉的主場，在地主球迷熱情的應援下，她最終實現登頂，拿下今年第一冠。山口茜賽前背負的壓力不小，日本選手這一戰表現不佳，她是唯一進入到決賽的地主球員。不過這位兩屆世錦賽金牌得主還是克服難關，繼2013年、2019年、2022年之後再次於此項賽事上奪冠。賽後近期總是被拍到愁眉不展的她，也終於露出笑容，並說：「我很高興，能4次拿下一項賽事的冠軍真是太棒了。」「今天做最好的部分是我打得夠積極主動，以正面的心態發揮出色。」山口茜賽後笑著說道，她表示自己計畫會參加月底的韓國公開賽，因此希望能夠保持健康，爭取好成績。在奧運又一次錯失奪牌夢後，山口茜談到未來的計劃坦言還沒有太多想法，「我自己也還在考慮，還不知道明年會怎樣，但暫時我好好享受羽球的樂趣。」