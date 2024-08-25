執政一百天／三事件曝賴卓體制新作風！黨政人士揭：大打團體戰

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賴政府執政將滿100天，回顧執政百日成果，黨政人士今（25）日分析「賴卓體制」下的府院作風，不走個人主義、英雄主義，而是大打「團體戰」，如7月凱米風災造成中南部縣市豪雨成災、成立三大委員會及在立法院職權行使法上的攻防，都能顯見府院分進合擊、展現默契。賴政府上任後，面臨軍演、朝小野大、風災等諸多挑戰，在執政滿百日前夕，行政院長卓榮泰近期頻上各大平面、電子媒體接受專訪，要讓民眾了解施政百日的成績單。據悉，總統賴清德在8月27日滿百日當天，並無記者會行程，而是用一般行程度過，並將由卓榮泰所率領的行政團隊對大眾進行施政報告，包括總預算、打詐、能源、經濟發展等重要民生議題；此外，卓榮泰、副院長鄭麗君也將接受媒體專訪進行論述，賴清德則專注國防、外交等事務。黨政人士指出，府院在一百天以來主打「團體戰」，不只從媒體專訪看出端倪，從過去所發生的三件事窺見賴卓二人高度默契與分工。首先，7月凱米風災造成中南部縣市豪雨成災，颱風過後首日，賴清德即率領行政團隊「兵分四路」勘災，卓榮泰、鄭麗君、國防部長顧立雄在同一天上午分別前往全台六縣市關心災情，而在風災過後連續三日，行政團隊持續在全台不同縣市進行勘災及善後處理，並針對不同縣市受到的災損給予對應的政策補助。知情人士觀察，這與以往行政團隊緊跟總統、院長大部隊視察的情況不同，賴清德上任後首場勘災政治學，透露出執政團隊決策模式與默契。再來，黨政人士提到，賴清德就職滿月時宣布成立三大委員會，包含「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間展開對話，目前已順利召開氣候變遷及健康台灣兩個委員會的第一場會議。該人士提到，三大委員會皆由總統、行政部會以及民間共同參與，賴清德在委員會時強調，部會在委員會進行報告時都已向卓榮泰報告核定過，總統府積極與民間對話、向國際汲取經驗並研擬戰略性策略方向；行政院則實際進行政策擬定、預算配置與細節規劃，府院各司其職，期盼以最快速、有效率的方式來因應台灣所面臨的挑戰。第三，黨政人士提到，府、院、黨團也分別針對《立法院職權行使法》等修正案進行分工與論述。他提到，與總統相關的國情報告、與行政院相關的藐視國會罪、國會調查權等，府院黨團分工細緻，向國人清楚論述《立職法》違憲侵害人民的權利。此外，在日前奧運進行期間，國際上、社群媒體上出現大量針對我國選手所發出的攻擊，據悉，賴清德聞訊後，府院立即成立應變任務小組，在JK羅琳發文質疑我國選手資格後，賴清德和卓榮泰便熱線討論後續因應措施，在國際拳擊總會（IBA）召開國際記者會後，府院也迅速整合步調，由國際奧會第一時間發布聲明駁斥IBA，隨後體育署接力為選手發聲，賴清德也責請相關部會研擬對IBA提告，捍衛我國選手名譽與權益。黨政人士提到，府院高度默契的背後關鍵是賴卓二人長年合作所培養出來的深厚信任基礎，賴清德在擔任行政院長期間，卓榮泰任政院秘書長，彼此具有共同的價值與目標，而後卓榮泰接任民進黨主席，又在賴上任總統後成為首任內閣，一路輔佐賴清德至今。上述人士表示，賴、卓在個性上不只互補，更是亦師亦友、相知相惜，以知名動漫《進擊的巨人》來比喻，賴清德就像調查兵團的艾爾文團長，卓榮泰則是里維兵長，兩個各有所長、合作無間，而兩人在一起時，更是發揮一加一大於二的超高戰力。