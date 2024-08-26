展現向海廢宣戰決心！海洋委員會舉辦廢棄漁具創新治理國際工作坊

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▲海洋委員會副主任委員黃向文致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦廢棄漁具創新治理國際工作坊活動，會中進行廢棄漁具管理與創新技術的綜合策略座談。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠分享公私協力合作，推動廢棄漁網具的回收與再利用之情形。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會日前在高雄展覽館舉辦「廢棄漁具創新治理國際工作坊」，邀請國內及美日韓專家學者與會，分享各國經驗，研商海洋廢棄漁具創新治理策略，集思廣益提供創新治理的概念及經驗，以展現海洋委員會向海廢宣戰的決心。海洋委員會廢棄漁具創新治理國際工作坊活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文與海洋保育署署長陸曉筠共同主持，有澄洋環境顧問公司執行長顏寧、富勝紡織公司董事長柯漢哲、日本全球環境戰略研究所(IGES)研究經理豐島淳子、美國海洋聯盟(TMA BlueTech)執行董事Matt Classen、韓國東亞海網絡(OSEAN)創辦人洪善均等人與會，共同促進全球合作與能力建構。海洋委員會副主任委員黃向文表示，海洋廢棄物是世界各國關注的重要海洋保育議題，聯合國甚至將海洋廢棄物列為「僅次於氣候變遷」的全球危機。而聯合國環境規劃署致力於2024年底完成具法律約束力的《全球塑膠協定》(Global Plastics Treaty)，但對於難以清理的廢棄漁網議題仍未達成共識，足見廢棄漁網議題的多元與複雜。黃向文說，我國是重要的海洋國家，此次廢棄漁具創新治理國際工作坊活動，邀集台、美、日、韓的官產學界專家，共同探討廢棄漁具治理、分享創新政策或實務解方。而海洋委員會推動成立的海廢再生聯盟已將近60位聯盟成員，累積一定的海洋科技實力，今(113)年開始推動「印太區域海洋廢棄物治理平台」，期盼藉由進入國際，推動我國與世界的海洋事務國際合作，這也是舉辦此一工作坊的目的。黃向文指出，近年來在不少海域都發現，海洋廢棄漁網具造成海洋生物死亡、沉入海底的漁網會影響海底生態，甚至船舶也因此絞網而造成經濟損失，以及人員傷亡。據統計，全球每年有64萬公噸的漁具被拋棄在海洋中，占海洋塑膠垃圾總量的13%，根據海洋委員會的統計，廢棄漁網重量大約占我國每年清理海底廢棄物總重量近90%，加上廢棄漁網組成複雜，也是我國主要的海廢處理目標。會中，由海洋保育署署長陸曉筠分享政府、民間企業與非政府組織(NGOs)如何攜手合作，推動廢棄漁網具的回收與再利用，並建構出一套循環永續的資源管理系統。海洋委員會期許透過此次的工作坊經驗交流，與更多周邊國家合作，為廢棄漁具的治理，帶來新的契機與動力。