「最有錢YouTuber」由Joeman拿下！粉絲抱不平：放火才是最強

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▲網紅Joeman在YouTube上擁有超過258萬訂閱數，經常拍攝需要大手筆撒錢的題材，富人形象深植人心。（圖／翻攝自Joeman IG）

▲有部分網友直言，放火的財力其實不容小覷。（圖／放火IG）

網紅Joeman在YouTube上擁有超過258萬訂閱數，經常拍攝需要大手筆撒錢的題材，富人形象深植人心。日前有網友在社群平台Threads舉辦投票活動，投票出「最有錢的Youtuber」，吸引超過7萬2000多名網友投票，最後由Joeman擊敗放火、蔡阿嘎、烏鴉拿下冠軍，然而部分網友卻表示最有錢的應該是放火才對，也曝光背後原因。網友將放火、蔡阿嘎、烏鴉、Joeman放在一起比較，最後是Joeman以得票率50%取得第一名，也意外釣出Joeman本人，強調自己絕對不是網紅圈裡最有錢的，「我很確定不是我。」排行榜第二名為最近因為被前員工詐騙而爭議不斷的網紅長青樹蔡阿嘎，由於蔡阿嘎近年來買房，又時常拍影片分享對員工的福利有多麼好，因此給人有錢的印象。烏鴉是以夾娃娃、一番賞、開箱主題影片走紅，不時會抽禮物送粉絲，加上擁有經紀公司「惡棍娛樂」，因此外界一直認為他是富二代，烏鴉也曾為此解釋，經濟來源大多是來自副業，甚至還公開存摺，三個月竟花費2300萬，但這次在排行中卻是墊底。也有部分網友直言，放火其實不容小覷，由於過去Youtuber尊曾到放火家拍片，表示他家地板、杯子藏有金條，才會那麼有重量，當時放火只是大笑，要尊不要亂開玩笑，自己是小康家庭。然而如今此事再被提起，引發不少網友瘋猜這到底是玩笑還是事實，還有網友留言直呼：「為什麼放火只有21%，整個新竹後山都埋著他家的金條欸！」