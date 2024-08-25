限時3天夜市「擠爆10萬人」！狠甩墾丁大街　在地人：比過年熱鬧

國旅也可以有很強大的號召力！近期有民眾前往嘉義縣參加一年一度的「民雄大士爺祭」，活動現場人潮擠得水洩不通，這3天內預計現場會湧入10萬人潮，熱鬧的景象也讓網友感慨附註「這不是墾丁」，貼文也立刻引爆話題。
一位民眾昨（24）日在臉書社團《路上觀察學院》分享出遊紀錄，只見畫面中的夜市遊客間擠到不行，大街上充斥著滿滿人潮，兩旁的攤販也忙得不可開交，也讓原PO忍不住附註「這不是墾丁！」並透露這是位於嘉義民雄鄉年度盛事「大士爺文化祭」。
如此盛況曝光後，也讓吸引大批網友驚呼、「民雄大士爺也太熱鬧了，人潮真的狠甩墾丁大街」、「嘉義縣只有3天的夜市，氣勢也不輸苑裡」，還有在地人笑稱，「民雄小過年，不，是大過年，因為過年還沒這麼熱鬧」。
事實上，「民雄大士爺祭」為嘉義縣重要民俗，舉辦時間為每年的農曆7月21日至23日，預計3天將湧入超過10萬人，現場也將封街擺攤形成限時３天超大夜市。活動的主軸則是，大士爺廟方會製作紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續三天誦梁皇寶懺，超渡孤魂野鬼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
如此盛況曝光後，也讓吸引大批網友驚呼、「民雄大士爺也太熱鬧了，人潮真的狠甩墾丁大街」、「嘉義縣只有3天的夜市，氣勢也不輸苑裡」，還有在地人笑稱，「民雄小過年，不，是大過年，因為過年還沒這麼熱鬧」。
事實上，「民雄大士爺祭」為嘉義縣重要民俗，舉辦時間為每年的農曆7月21日至23日，預計3天將湧入超過10萬人，現場也將封街擺攤形成限時３天超大夜市。活動的主軸則是，大士爺廟方會製作紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續三天誦梁皇寶懺，超渡孤魂野鬼。